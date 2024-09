FOTO | Tradiții aduse la viață pe Valea Aiudului: Șezătoare plină de emoții, cu poezii și păpuși arhaice

Recent, a avut loc un eveniment plin de emoție și tradiție pe Valea Aiudului, și anume șezătoarea Măgina. Tradițiile și obeciurile de odinioară au fost aduse la viață prin poezii și confecționarea păpușii arhaice.

Doamna Maria Anca, care a primit titlul de Tezaur Uman Viu al județului Alba, împreună cu „nenea Moise”, în vârstă de 85 de ani din Vălișoara și doamna Lina Popița din Izvoarele s-au implicat în organizarea evenimentului. În încercarea de a mai păstra din obiceiurile străvechi, cei trei au reușit să creeze o șezătoare „actuală”, unde s-au recitat poezii cu care au dorit să evoce vremurile de altădată. Păpușa arhaică „Lodovica”, numită după singura păpușa a doamnei Maria, a fost în centrul atenției, iar copiii au fost fascinați de procesul de confecționare a acesteia.

„Si-a fost o mândra șezătoare…

Cineva spunea ,”eu am simțit o mare bucurie”!! Prietena mea, doamna Lina Popita, care are mereu glumele la dânsa, îmi spune „ce zici doamna Maria, fain o fost? De plăcut nu stiu dacă le-o plăcut, dar știu ca i-am făcut să plângă”!!!. Da, a fost o zi cu multă emoție, oamenii au fost foarte receptivi la ceea ce am prezentat, atât partea de cusături cât și partea de poezie.

Din cei care odată erau „lumea satului”, acei care cunoșteau tradițiile, obiceiurile și năravul oamenilor și încercau să le transmită mai departe, puțini rămas-au! Și care au rămas fie sunt în vârstă și nu mai sunt în putere, fie nu se mai implică, ceea ce chiar doare!! Așa că noi, cei trei,”bolunzi frumosi”, vorba lui tanti Lina, adică nenea Moise în vârstă de 85 de ani din Vălișoara, tanti Lina Popița din Izvoarele și subsemnata din Livezile, ne străduim să mai punem câte un hacur pe foc, să nu chiar piară tradițiile de pe Valea Aiudului!

Nu a fost o șezătoare ca altădată, a fost o șezătoare actuală, dar prin poezie am evocat vremurile de-altă dată!! Pentru a fi pe placul tuturor, am captat atenția copiilor cu confecționarea păpușii arhaice, prin interacționare. A fost un interes mult peste așteptări! Să vezi fețișoare vesele, interesate, fermecate de Lodovica (așa am numit-o eu, după singura mea păpușă din copilărie), este ceva mai mult decât satisfacție, este ceva divin!

Și nu în ultimul rând, mulțumesc soților Barastean Alexandru și Roxana, Părintelui paroh Titus Fufezan care are la casa parohială un muzeu care chiar te duce în alte timpuri, întregului grup organizatoric, dar ce spun eu, tuturor celor prezenți!! Am interacționat mult și minunat! Mulțumiri familiei Hagea pentru că și-a deschis porțile pentru a ne primi!

Nană Melintie, dac-ai fi trăit, Doamne tare ți-ar fi plăcut să vezi lumea îmbrăcată-n poale și ii, dumneata ai iubit gătatul cu poale și păsturi!! Odihnă veșnică nană Melintie!

Și DA, a fost într-adevăr o șezătoare cu multă energie pozitivă, cu emoție, a fost minunat!”, a transmis doamna Maria Anca pe rețelele de socializare.

Reamintim faptul că, în anul 2021, doamna Maria Anca, a primit titlul de Tezaur Uman Viu al județului Alba și a fost singurul reprezentant al județului Alba în grupul de lucru care a documentat dosarul UNESCO pentru ia cu altiță, intrată în Lista Patrimoniului Imaterial al Umanității, la 1 decembrie 2022. Ca urmare a acestei activități a dobândit titulatura de purtător de competențe, fiindu-i astfel recunoscută calitatea de persoană care descoperă, studiază și reface cusătura tradițională, dând-o apoi mai departe, prin a-i învăța și pe alții.

