FOTO| Tânăra polițistă din Alba care a fost ADMISĂ la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București

VIDEO| Doi bărbați din Alba Iulia, bănuiți de înșelaciune și fals în înscrisuri, reținuți de către polițiști

Doi bărbați din Alba Iulia au reținuți de către polițiștii din Alba, că persoane bănuite de înșelaciune și fals în înscrisuri.

La această oră, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, împreună cu polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, efectuează 7 percheziții, la domiciliile a două persoane, respectiv sediile și punctele de lucru ale unor societăți administrate de acestea, în municipiul Alba Iulia, persoanele fiind bănuite de înșelăciune, amenințare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, nerespectarea hotărârii judecătorești și sustragere de sub sechestru.

Din cercetări a reieșit că, începând cu luna ianuarie 2021, doi bărbați, de 34 și 50 de ani, din Alba Iulia, ar fi indus în eroare o femeie, de 34 de ani, cu privire la calitatea lor, pentru a obține diverse sume de bani.

Invocând nevoia de dezvoltare a unei afaceri și câștigându-i încrederea, cei doi ar fi reușit să obțină, în mai multe tranșe, 60.000 de lire sterline.

Ulterior, când femeia a solicitat restituirea banilor, cei doi ar fi refuzat și ar fi făcut presiuni asupra ei, pentru a renunța la bani, amenințând-o că îi vor face plângere pentru cămătărie și spălare de bani.

Cele două persoane sunt bănuite și de comiterea altor înșelăciuni, cu un prejudiciu total de 21.500 de euro, precum și amenințare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, sustragerea de sub sechestru și nerespectarea hotărârii judecătorești.

În perioada 2019 – 2021, invocând promisiuni de achiziționare a unor autoturisme, la prețuri convenabile sau probleme financiare ale unor societăți administrate, ar fi reușit să obțină diverse sume de bani de la mai multe persoane.

Cei doi bărbați urmează să fie conduși la sediul poliției, pentru audieri și luarea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale.