Foto | Tânără de 17 ani din Ciugud, prinsă în Arad în urma unei acțiuni a polițiștilor din trei județe: A fugit când a văzut oamenii legii. Era urmărită pentru furt și tâlhărie
Tânără de 17 ani din Ciugud, prinsă în Arad în urma unei acțiuni a polițiștilor din trei județe: A fugit când a văzut oamenii legii. Era urmărită pentru furt și tâlhărie
O tânără de 17 ani, din comuna Ciugud, județul Alba, urmărită în baza unui mandat de arestare preventivă pentru furt și tâlhărie, a fost prinsă de polițiști în municipiul Arad. În momentul în care oamenii legii au intervenit, aceasta a încercat să fugă, însă a fost urmărită, prinsă și imobilizată.
Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Hunedoara au reușit, la data de 16 octombrie 2026, să identifice și să prindă două persoane aflate în urmărire, în urma unor activități desfășurate în cooperare cu polițiști din mai multe județe. Cele două persoane au încercat să fugă pentru a evita punerea în aplicare a mandatelor, însă au fost urmărite, prinse și imobilizate de polițiști. Ulterior, ambele persoane au fost încarcerate.
În urma activităților investigative și a cooperării dintre structurile de poliție din județele Hunedoara, Arad și Alba, polițiștii au reușit să depisteze două persoane care se sustrăgeau măsurilor dispuse de autoritățile judiciare.
Acțiunea s-a finalizat în municipiul Arad, unde cele două persoane au fost identificate în zona unui bloc de pe strada Inului. În momentul intervenției, acestea au încercat să se sustragă, fugind de polițiști, însă au fost urmărite și imobilizate.
Prima persoană depistată este un bărbat în vârstă de 30 de ani, din orașul Hațeg, urmărit în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Aiud prin care acesta a fost condamnat la șase ani și patru luni de închisoare pentru infracțiuni de furt și conducere fără permis, comise pe teritoriul României. Totodată, bărbatul este bănuit de comiterea unor infracțiuni de furt în state ale Uniunii Europene, fiind vizat de un mandat european de arestare și aflându-se în urmărire internațională.
După depistare, acesta a fost încarcerat în Penitenciarul Arad, în vederea executării pedepsei.
Cea de-a doua persoană este o tânără în vârstă de 17 ani, din comuna Ciugud, județul Alba, urmărită în baza unui mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Petroșani. Aceasta este bănuită de comiterea unor infracțiuni de furt și tâlhărie și se sustrăgea punerii în aplicare a măsurilor dispuse de autoritățile judiciare.
În urma depistării, tânăra a fost încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.
Rezultatul acestei acțiuni evidențiază eficiența activităților desfășurate de polițiștii Serviciului Investigații Criminale Hunedoara, precum și importanța cooperării operative dintre structurile de poliție pentru identificarea persoanelor urmărite și punerea în aplicare a mandatelor emise de autoritățile judiciare.
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