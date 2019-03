FOTO: “Tablou de primăvară” în şcolile din comuna Meteş

Primăvara a fost primită, astăzi, așa cum se cuvine in Școlile comunei Meteș. Mărțișoarele, au vestit in toate școlile din comuna Meteș, optimismul si prețuirea față de cei care le-au confecționat: elevii si cadrele didactice din unitatile scolare: Meteș, Tăuți, Ampoița și Presaca Ampoiului.

În cadrul expozitiilor organizate in cele 4 școli din Meteș, mărţişorul “hand made”, a fost oferit fiecărei mame sau bunici invitate la evenimentul primăverii. Timp de doua saptamani, elevii si cadrele didactice, din clasele primare şi grădiniţe de la şcolile din comuna Meteş au lucrat la confecţionarea mărţişoarelor.

„Am participat cu mare drag la evenimentul “Tablou de primavara”, organizat in fiecare scoala din comuna noastra. Este al doilea an, in care Primaria se implica pentru a putea fi organizata aceasta serbare a primaverii in scoli. Ideea “martisorul” a venit ca urmare a faptului ca acesti copii minunati sunt talentati, iar munca lor poate fi apreciata, in cadrul unor evenimente organizate. Am alocat bani din buget pentru cumpărarea materialelor necesare la confecţionarea de mărţişoare şi au fost împărţite în scoli. Vreau sa transmit cu aceasta ocazie, tuturor mamelor si bunicilor din viata noastra- O primavara frumoasa!”, a declarat primarul comunei Meteş, Dan Cosmin Opruţa.

Primarul comunei Metes – Dan Cosmin Opruta, a oferit doamnelor prezente la expozitii , simbolul primaverii- Martisorul.