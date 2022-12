FOTO ȘTIREA TA| Vestitorii primăverii, în ziua de Crăciun, în plină iarnă. Au înflorit ghioceii la Alba Iulia, în luna decembrie

FOTO ȘTIREA TA| Cetățeni din Răhău, nemulțumiți de starea străzilor după lucrările la canalizare: „Șanțurile, gropile și căminele montate sunt un pericol pentru circulație”

Cetățenii din satul Răhău se declară nemulțumiți de lucrările la canalizarea din localitate. Localnicii spun că șanțurile, gropile și căminele montate sunt un pericol pentru circulație

Un cititor al ziarulunirea.ro a trimis pe adresa redacției mai multe fotografii care prezintă stadiul lucrărilor.

„Despre lucrarea de execuție a obiectivului de investiție „Canalizare menajeră și stație de epurare sat Răhău” sunt mai multe deficiențe de menționat:

– Lucrarea a început in martie 2021 și trebuia să fie finalizată în martie 2022. Termenul a fost prelungit cu 6 luni, deci până la mijlocul lunii decembrie 2022, dar din păcate nici la această dată lucrarea nu este finalizată;

– Încă de la începutul lucrărilor, executantul nu a respectat proiectul și la astuparea șanțurilor de pe drumuri, nu au folosit balastru cu grad de compactare 100 % și astfel la prima ploaie mai serioasă au rămas împotmoliți cu mașinile mai mulți locuitori, inclusiv mașina de gunoi;

– În ultimele luni pe mai multe porțiuni au rămas șanțuri lungi de zeci de metri sau gropi neastupate până în prezent. Căminele sunt montate deficitar, capacele unora sunt deasupra nivelului carosabil, altele sub nivel. Mai multe capace ale căminelor sunt deja cu găuri, oare calitatea lor a fost verificată? Cum se vor comporta acestea în timp dacă după câteva luni de la instalare sunt sparte?

– Betonul a fost turnat cu multe denivelări, constituind un pericol pentru traficul rutier și în plus mașinile noastre necesită multe reparații din cauza navetei zilnice pe drumurile pline de gropi și denivelări;

– În luna noiembrie 2022 a fost înaintate o sesizare însoțită de 180 de semnături ale răhovenilor. Sesizarea a fost făcută în două exemplare: una către primar și alta către Consiliul Local al Municipiului Sebeș. De la dl. primar nu s-a primit nici un răspuns, iar de la consiliul local s-a răspuns faptul că „informarea a fost discutată în ședința din 22.11.2022” fără a fi precizată decizia luată.

Având în vedere cele relatate mai sus și văzând că nu avem nici un răspuns favorabil din parte autorităților locale, am ajuns la limita răbdărilor și ne vedem nevoiți să facem publice în presă problemele cu care ne confruntăm de un an și jumătate. Ne întrebăm chiar nu le pasă de noi? Și nu răspunde nimeni de modul în care sunt cheltuiți banii din bugetul de stat și cel local? Dirigintele de șantier și responsabilii din primărie ce fac? Cum este posibil să nu vadă nimeni că șanțurile, gropile și căminele montate sunt un pericol pentru circulație?!

Doresc să trag un semnal de alarmă către cei responsabili cu realizarea obiectivului „Canalizare menajeră și stație de epurare sat Răhău” și măcar în ceasul al XII-lea să-și îndeplinească atribuțiile astfel încât răhovenii să se poată bucura de beneficiile realizării rețelei de canalizare”, a transmis cetățeanul.