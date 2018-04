FOTO, ȘTIREA TA: Strada din Alba Iulia unde oprirea este interzisă, însă nimeni nu e amendat/ Un șofer sancționat s-a contrazis cu polițiștii o oră

Există o stradă în Alba Iulia unde deși oprirea este interzisă, nimeni nu este amendat. Un șofer s-a contrazis, miercuri seara, cu patru polițiști locali, timp de o oră, pentru că a fost sancționat după ce a parcat pe strada Arsnberg, la ieșire spre strada Cloșca.

Da, ați ghici, pe strada Cloșca din Alba Iulia trebuie ridicate semnele de circulație care indică oprirea interzisă, deoarece se parchează de ani de zile, iar nimeni nu este amendat. Mai ales având în vedere că pentru locatarii de la blocuri nu au fost create suficiente locuri de parcare.

Unii consideră că legea este aplicată discreționar.

”Am parcat pe strada Arnsberg în colț cu Cloșca și am luat amenda. Am stat de vorba cu 4 polițiști să le spun de ce nu dau amenzi pe toată strada Cloșca. Au zis ca dau amenzi doar la colț de intersecție, doar atât. Dar semnul e clar, oprirea interzisă, pe toată strada. Am stat cu ei vreo oră și nu voiau sa dea amenda la restul. Lipsa de respect. Legea este pentru toată lumea …din păcate trăim în România. Aici e problema”, ne-a scris cititorul.

