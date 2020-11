FOTO ȘTIREA TA| „Plouă cu găleata” într-un imobil din Alba Iulia. Blocul se afla in plin proces de reabilitare termică

În apartamentele de pe strada Gheorghe Șincai, din Alba Iulia, plouă „cu găleata”, după ce acoperișul blocurilor a fost dat jos pentru a putea fi înlocuit.

Un cititor al ziarulunirea.ro, a transmis pe adresa redacției, o problemă cu care se confruntă mai mulți cetățeni, blocul în care locuiesc aceștia, se află în reabilitare termică. Apa a ajuns în casele oamenilor, din cauza infiltrațiilor apărute în urma foliei de pe acoperiș care nu ar fi fost montată corespunzător de către firma executantă.

„Cand au fost întrebate persoanele de la primărie atunci fix de problema asta ei au zis că nu o să fie posibil să ploaie în apartamente, deoarece se pune folie peste tot, în loc de acoperiș, ca să nu ne udă în camere, până se ridică acoperișul nou.

Apa în acest moment curge peste tot in apartent, inclusiv la curent. Am sunat la poliție locala si la 112 pentru ajutor, pentru ca in apartament sunt 2 femei, care nu poate urca in pod sa astupe ele acoperișul cu folie, din cauza intrarii in pod”.