FOTO ȘTIREA TA| Mormane de gunoaie aruncate pe malul râului Mureș: „Este dezolant, trist și cu grad rapid de transmitere …la fel ca virușii”

Resturi de materiale de construcții și alte deșeuri, zac aruncate lângă pomii care mărginesc cursul Mureșului în zona Partoș spre Pâclișa. Din câte se pare, locul acesta este preferat de mult timp de către localnici pentru a arunca tot ce nu le mai trebuie pe lângă casă.

Un cititor ziarulunirea.ro ne-a trimis pe adresa redacției mai multe imagini de pe malul râului Mureș în zona Partoș spre Pâclișa.

„Azi mi-am propus să fac o plimbare pe malul Mureșului și chiar am făcut-o. De mult timp mi-am propus și acum la început de an am vrut să mă bucur de natura din apropiere. Ce am găsit este dezolant, trist, de actualitate și cu grad rapid de transmitere …la fel ca virușii. Se pare că izolarea a dat ocazia unora să facă plimbări cu amprentă puternică. Pun câteva imagini pentru relaxarea retinei înainte de un somn bun”, a scris cetățeanul indignat.