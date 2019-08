Foto ȘTIREA TA| După INUNDAȚIILE CATASTROFALE din Alba, li s-a promis ”marea și sarea,” dar s-au ales doar cu ”vorbe goale”

După INUNDAȚIILE CATASTROFALE din Alba, li s-a promis ”marea și sarea,” dar s-au ales doar cu ”vorbe goale”

Cu toate că autoritățile locale și județene s-au întrecut în declarați în fața presei și le-au promis localnicilor că vor reface și decolmata, cât mai repede posibil, albia Văii Răchitei, acest lucru nu s-a realizat nici acum, la două luni, de la viitura care le-a distrus localnicilor agoniselile de-o viață.

Din această cauză, oamenii au ajuns să trăiască cu spaima, de fiecare dată când plouă torențial, că nenorocirea de la începutul lunii iunie se va repeta. Dar iată ce ne-a scris o doamnă, care domiciliază în localitatea Răchita, referitor la această problemă:

„Aș dori ca prin intermediul site-ului dv. să întreb atât autoritățile locale, din comuna Săsciori, cât și pe cele județene, care ne-au promis << marea și sarea >> după nenorocirea care ne-a lovit localitatea la începutul lunii iunie. S-au împlinit două luni de cand a fost aceea mare viitură, care ne-a luat tot ce am avut și nu s-a refăcut nimic, noi rămânănd în cea mai mare parte doar cu promisiunile dânșilor. După ploile de astăzi am simțit din nou că o sa trecem prin ce am trecut. Deci… Cât mai aveți de gând să amânați refacerea albei Văii Răchitei și să ne lăsați să trăim în continuare cu spaima că vom retrăii nenorocirea de la începulul lunii iunie?”