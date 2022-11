FOTO ȘTIREA TA| Dorel dă bătăi de cap șoferilor din Alba Iulia: Sens giratoriu marcat cu „interzis”, pe Calea Moților

Amplasarea unui semn de circulație în zona unui sens giratoriu din Alba Iulia a născut multe semne de întrebare printre șoferi.

Așa cum reiese și din fotografiile publicate în mediul online de către un bărbat, în sensul giratoriu dintre strada Calea Moților cu bulevardul Horea, un semn de „interzis” dă mari bătăi de cap participanților la trafic.

„Nu știu voi cum interpretați acest semn de INTERZIS, in sensul giratoriu din calea moților cu bulevardul Horea, cel de jos se interpretează interzis la dreapta, dacă ar fi sa ne luam după cel de sus atunci nu mai putem intra in sensul giratoriu, am văzut mulți șoferi luați in eroare din cauza acestui semn… nu știu cine se ocupa de semnele de circulație din Alba-Iulia, dar ar trebui luate măsuri!”, au fost cuvintele bărbatului.

Sursa foto: Sebastian Salcu, facebook