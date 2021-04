FOTO ȘTIREA TA| Deșeuri „uitate” în urma unui târg într-un oraș din Alba. „Am rămas impresionat de „curățenia” lăsată de către participanți”

O acțiune de ecologizare a Râului Arieș, dar și a zonelor din apropiere, cu sprijinul Primăriei Câmpeni, personal al instituțiilor publice și private, dar și voluntari care au pus umărul la această campanie.

Un cetățean care a participat la acțiune trage un semnal de alarmă asupra gunoaielor lăsate în urma târgului organizat într-un din zonele vizate spre a fi curățate.

„După mai multe zile în care am ecologizat o parte din Râul Arieș și a zonelor din apropiere împreuna cu Primaria Orașului Câmpeni, personalul din institutiile publice sau private și mai multe persoane care s-au oferit voluntare pentru a ne sprijini în această campanie.

Am trecut pe lângă o zona pe care am curățat-o de gunoaie zilele trecute ( tot perimetrul inclusiv albia raului) si am ramas impresionat de „curatenia ” lăsată de catre participantii la targul care a avut loc astazi.

Multumesc Politiei Locale pentru sprijinul acordat!!!”, a transmis un cetățean prin intermediul paginii de socializare.