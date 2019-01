FOTO/ ȘTIREA TA/ Ce fac unii când se plictisesc la ”eterna coadă de mașini” dintre Sebeș și Alba Iulia: își curăță mașina și aruncă gunoiul pe drum

Un participant la trafic aflat, duminică seara, pe drumul dintre Sebeș și Alba Iulia a semnalat o situație, din păcate, des întâlnită și în alte locuri din țară: aruncarea gunoiului din mașină, direct pe drum.

Cetățeanul a postat pe rețeaua de socializare o poză însoțită de următorul mesaj: ”Sebeș Alba trafic ca de obicei. Dar nu ma plictisesc. “Vecinul” din fata mea fericit posesor de BMW m-a facut curios ce ar mai putea arunca din masina. A aruncat chistoace, șervețele, sticle….. Cat de cretin poti fi sa confunzi un drum național cu o groapă de gunoi”.

Un alt internaut a distribuit postarea, făcând următorul comentariu: ”Ce mai fac unii in timp ce asteapta la eterna coada de masini dintre Sebes si Alba Iulia,care are uneori doar 12 km ?Ca pana nu se termina tronsonul Sebes-Aiud din Autostrada A 10 tot asa va fi.Cei care au construit tronsonul Aiud-Turda l-au terminat vara trecuta.Cei cu Tronsonul Sebes-Aiud,daca termina la vara.

Deci o intarziere de 1 an la o lucrare inceputa in acelasi timp.Daca se intampla asa ceva in China,astia care conduc lucrarile intre Sebes si Aiud ar fi fost pusi la zid si executati.La noi pesedistii cred ca o sa le dea si un premiu…

Vai de ea tara,cand e condusa de niste imbecili.Incepe sa ti se faca dor de Ceausescu,macar pe vremea lui era disciplina,impusa,dar unde se lucra se lucra cu adevarat!”.