FOTO ȘTIREA TA| Cal parcat pe o „pajiște” din Alba Iulia. „Poliția ar trebui să îi ofere o găleată cu apă în loc să dea amenzi”

O albaiuliancă a postat, pe profilul său de Facebook, fotografia unui cal legat de un stâlp aflat în proximitatea parcării hypermarket-ului Kaufland, pe spațiul verde.

„Aceasta imagine m a izbit azi când am ieșit din parcarea de la Kauffland Alba Iulia! Tragic , un căluț legat de un stâlp , cu atitudinea pe care o vedeți! Nimeni ….nimic/…., doua mașini de poliție in parcare , care l-a fel stau ….făcând nimic . Un prieten îmi spunea”poliția așteaptă proprietarul sa-l amendeze , iar proprietarul se lasă așteptat pentru a nu lua amenda!”Pana aici totul in regula ,dar căluțul …. el ce vina are ca sa stea legat de acest stâlp, in caldura …?” – scrie pe profilul său de Facebook albaiulianca.

Mai mulți cetățeni, prin comentarii la postarea dânsei, au sugerat că Poliția Locală din Alba Iulia ar fi trebuit mai degrabă să îi ofere calului o găleată cu apă fiindcă acesta stătea în căldură mare, decât să îl aștepte pe proprietarul animalului pentru a-l amenda, ceea ce se presupune că făceau echipajele de poliție la momentul respectiv.