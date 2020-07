FOTO: Start în pregătire pentru Industria Galda de Jos! Cernea și S. Bîrză, noutățile primului antrenament sub comanda lui Paul Ciucă

La începutul pregătirii a sunat goarna reunirii la Industria Galda de Jos, divizionara terță ce se pregătește pentru a 7-a ediție consecutivă petrecută în Liga a 3-a (tot în aceeași zi a avut primul antrenament estival și Metalurgistul Cugir).

Pauza impusă de pandemie a blocat activitatea formației pregătite de Paul Ciucă, ce a avut parte de 4 luni departe de fotbal, ultimul joc oficial fiind în martie. Cu condiții speciale la pregătiri, din cauza normelor sanitare impuse de autorități, echipierii găldeni au parte de 4 antrenamente în fiecare săptămână, principalul obiectiv pe temen scurt fiind readaptarea la efort. Industria Galda de Jos încearcă să evite emoțiile precedentei stagiuni, când a trăit periculos, fiind ancorată în subsolul ierarhiei și practic salvată de “înghețarea” campionatului. În ultimele trei luni, fotbaliștii Industriei au primit contractele înjumătățite, dar din această lună cuantumul drepturilor vor reveni la normal, tocmai pentru a exista liniște în perspectiva startului stagional de la finele lunii august. În campionatul anterior, Industria s-a clasat pe poziția a 14-a a Seriei a 5-a, cel mai modest dintre conjudețene, după cele 16 etape disputate.

Nu sunt până în acest moment multe modificări în efectiv, consemnându-se revenirea lui Cernea (31 de ani, ce a muncit în ultima perioadă în Germania). De asemenea, este așteptat și Boancă, un alt fost echipier al Industriei, ce s-a recuperat după o intervenție chirurgicală ce l-a ținut departe de gazon mai bine de un an. O noutate este mijlocașul Sergiu Bîrză (19 ani, ex-Gaz Metan Mediaș), fotbalist ce întregește “legiunea” sibiană compusă din Gîrnod, Hodea, Al. Popa și T. Coman (transferați în iarnă). Nu s-au înregistrat plecări, o surpriză fiind prezența la antrenament a lui S. Mureșan și Vonya. În plan organizatoric, oficialii divizionarei terțe sunt preocupați de întocmirea dosarului de acreditare, una dintre direcțiile obligatorii în care se acționează fiind amenajarea unui teren de antrenament, la Oiejdea, destinat grupelor de juniori.

*Paul Ciucă: “Am reluat pregătirile cu bucurie și speranță”

“Ținând cont de perioada lungă de inactivitate, vreau să salut toți iubitorii de sport și mai ales de fotbal. Am reluat pregătirile cu bucurie și speranța că totul va fi bine, atât în ceea ce privește strict viitorul echipei noastre, cât și legat de evoluția situației provocate de pandemie. Deocamdată am dat drumul la treabă și vedem ce va fi legat de lot, veniri, plecări, obiective etc. Să fie într-un ceas bun!”, este mesajul transmis de Paul Ciucă, antrenorul cel mai longeviv din județ, instalat pe banca tehnică a “galben-albaștrilor” în toamna anului 2014. Sunt fixate și șase jocuri de verificare, trei duble, cu CS Ocna Mureș (18 și 25 iulie), Metalurgistul Cugir (31 iulie și 8 august), CS Hunedoara (15 și 22 august), programul depinzând și de relaxarea așteptată în a doua jumătate a lunii.

Lotul prezent la reunire: Căt. Suciu, Lepădat, Gîrnod – Al. Popa, T. Coman, Hodea, S. Bârză (ex-Gaz Metan Mediaș), Gergely, Adam, Petruse, Haiduc, S. Mureșan, Cernea (revenit din Germania), D. Lupșan, Cioară, Frențiu, Circov, Cioplântă, Baghiu, F. Schiau, Ad. Hăprian, P. Muntean, Cunțan, D. Stoia, A. Crăciun, Puha, Vonya, plus trei juniori din propria pepinieră.

Gligor UDREA (foto și informații)