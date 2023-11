FOTO SONDAJ| Balul Bobocilor 2023 la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Votează-ți favoriții intrați în lupta pentru Miss și Mister Unirea!

Balul Bobocilor 2023 la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Votează-ți favoriții intrați în lupta pentru Miss și Mister Unirea!

8 perechi de boboci își vor disputa titlul de Miss și Mister la cel mai așteptat moment al toamnei, Balul Bobocilor 2023. Evenimentul este organizat de colectivul claselor a XI-a și va avea loc vineri, 17 noiembrie în sala de festivități a colegiului militar, începând cu ora 18.00.

Tema balului este „Seară de Oscar”, iar elevii claselor a XI-a, organizatori ai balului, promit o seară de strălucire și distracție, cum numai la Hollywood s-ar întâmpla.

Balul Bobocilor din acest an este un prilej de a străluci în lumina reflectoarelor, de a pune în valoare talentul și eleganța. Probele propuse de organizatori îi vor provoca pe candidați să demonstreze că merită titlul de Miss și Mister: proba de prezentare, aptitudini-talent, proba de dans și cea de cultură generală. De la bal nu vor lipsi momentele artistice, pregătite de elevii claselor a XI-a.

Până atunci, vă invităm să-i cunoaşteţi pe cei 16 boboci intraţi în concurs:

Perechea nr. 1: Lavinia Szerasz și Bogdan Erdei

Perechea nr. 2: Sandra Costea și Matei Drîmbăreanu

Perechea nr. 3: Raluca Leancă și Sebastian Tuță

Perechea nr. 4: Irina Pop și Nicola Nicoară

Perechea nr. 5: Daria Costandache și Mihai Dumitru

Perechea nr. 6: Ștefana Juganu și Eric Cimpoi

Perechea nr. 7: Elena Neacșu și Alin Motofelea

Perechea nr. 8: Emilia Cosovan și Gabriel Dăhălean

Prezentarea elevilor pentru Balul Bobocilor

Perechea 1:

Lavinia Szerasz și Bogdan Erdei

Mă numesc Lavinia Szerasz, am 15 ani și vin din Maramureș. Pianul și muzica reprezintă pentru mine universul copilăriei și m-au ajutat să trec peste clipele dificile. Particip la Balul Bobocilor cu speranța că voi continua pe drumul muzicii, îmbinată cu armata. De asemenea, talentul meu sper să vă încălzească inimile și să vă aducă aminte de perioada clasică, mama muzicii moderne.

Mă numesc Bogdan, am 15 ani și sunt din Timișoara. De când eram în clasa pregătitoare am început să joc fotbal. Această pasiune m-a dezvoltat mult atât fizic, cât și psihic. De curând am început să cât la acordeon. Așadar, m-am gândit că ar trebui să mă înscriu la Balul Bobocilor deoarece este un eveniment unic în viață, și de ce nu, vreau să arăt tuturor talentul meu, cu care mă mândresc.

Perechea 2:

Sandra Costea și Matei Drîmbăreanu

Mă numesc Sandra Costea. Sunt din Alba Iulia și munca mea a dat roade atunci când am intrat la colegiul militar. Am decis să particip la Balul Bobocilor deoarece este o experiență unică în viață în care pot să-mi fac prietenii noi și să devin mai sociabilă, eu fiind o fire mai timidă. Dansul face parte din mine, marcându-mi mare parte din viață, de aceea am hotărât să dansez la bal, pentru a vă arăta cum sunt eu ca persoană. Sper ca seara balului să fie magică pentru toată lumea!

Matei Drîmbăreanu mă numesc și sunt din București. Sunt o fire veselă și un pic năzdrăvan, dar școala o iau în serios. Împreună cu colega mea Sandra, vrem să câștigăm titlul de Miss și Mister Boboc!

Perechea 3:

Leancă Raluca și Sebastian Tuță

Mă numesc Raluca Leancă. Sunt un copil vesel, sunt mereu dispusă să îi ajut pe cei din jur și iubesc să petrec timp cu amicii mei și să îmi fac noi prieteni, să cunosc noi perspective. Alegerea de a participa la bal a venit sub influența colegilor și prietenilor din anii mai mari, aceștia spunându-mi ca Balul Bobocilor reprezintă un eveniment unic, iar eu consider că este o oportunitate de a-mi cunoaște mai bine colegii și totodată și ei pe mine.

Sunt Sebastian Tuță, un adolescent de 14 ani din Arad, și am avut mereu visul de a urma calea formării la colegiul militar. Zâmbetul meu este întotdeauna prezent, iar grija față de ceilalți mă definește. Îmi place să creez o atmosferă plăcută în jurul meu, iar prezența surorii mele adaugă o notă specială în viața mea. Sunt nerăbdător să strălucesc la Balul Bobocilor!

Perechea 4:

Irina Pop și Nicola Nicoară

„În lumea noastră vastă și complexă, fiecare individ este ca o notă unică într-o simfonie cosmică. Eu, Irina Pop sunt din Sighișoara, un loc cu o istorie bogată și o atmosferă medievală, aducând cu mine o poveste în care pasiunea pentru muzică și cântec este prinsă în adâncurile sufletului meu. Am venit la bal pentru că de mică mi-a plăcut muzica, și mă simțeam bine cântând, iar reacțiile celor care mă ascultau vedeam. Cânt la trei instrumente flaut, pian și chitară bass. În timpul liber îmi mai place să citesc și să stau în natură.

Mă numesc Nicola Nicoară, am 15 ani și vin din Reghin județul Mureș. De mic mi-am dorit să am o carieră în armată, dar și una artistică. Prin participarea la Balul Bobocilor, cele două pasiuni se vor uni. Am urmat școala de muzică și o să prezint talentul meu de a cânta la chitară. Împreună cu partenera mea avem potențial de Locul I.

Perechea 5:

Daria Costandache și Mihai Dumitru

Mă numesc Daria Costandache, am 15 ani și sunt din Brașov. Mă aflu astăzi in fata dumneavoastră pentru a va arată talentul meu si de a va convinge ca merit sa fiu miss boboc 2023. Am ales să particip la aceasta activitate pentru a mă bucura de faptul că sunt „boboc” la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”. Dacă v-am convins, nu uitați să votați perechea 5! Mulțumesc !

Mă numesc Mihai Dumitru, am 15 ani și sunt elev la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Am luat decizia de a urma o carieră militară deoarece simt că mi se potrivește, iar odată admis în colegiul militar m-am ambiționat să lupt pentru visurile mele și să mă dedic carierei. Nu pot spune că îmi este foarte greu pentru că sunt înconjurat de oameni frumoși. Am ales să particip la Balul Bobocilor datorită talentului meu, cânt la clarinet, și ca să întâlnesc alți oameni talentați de la care am ceva de învățat.

Perechea 6:

Ștefana Juganu și Eric Cimpoi

Mă numesc Ștefana Juganu și sunt din Târgu Mureș. Mă consider o fată energică, mereu cu zâmbetul pe buze, sociabilă, dar uneori emotivă. Ador să îi fac pe cei din jurul meu să râdă și să se simtă confortabil și apreciați. Am ales să particip la bal pentru că mereu când apare o nouă experiență în fața mea sunt dornică să o încerc, iar participarea la Balul Bobocilor se întâmplă o singură dată în viața unui adolescent, așa că…de ce nu? Presimt că perechea mea va face senzație și chiar nu vă vom dezamăgi!

Numele meu este Eric Cimpoi, am 16 ani și vin din Arad pentru a urma visul meu de a fi elev la Colegiul National Militar ,,Mihai Viteazul”. Sunt un băiat responsabil, răbdător și mereu disponibil să ajut pe oricine. M-am înscris la bal pentru a vă arăta cum știu eu să dansez mai bine și să vă încânt. De abia aștept să vă arăt pașii de dans care sunt sigur, nu vă vor dezamăgi!

Perechea 7:

Elena Neacșu și Alin Motofelea

Mă numesc Elena Neacșu, am 15 ani și sunt o fire sociabilă, responsabilă și motivată în tot ceea ce fac. Am ales să particip la Balul Bobocilor datorită calităților pe care Dumnezeu mi le-a oferit: un chip frumos, un glas duios și o minte sclipitoare. Mă simt foarte pregătită pentru a demonstra că merit titlul de „Miss Boboc”.

Sun Alin Motofelea, elev dedicat la colegiul militar, pasionat de istorie, fotbal și fizică. Sunt silitor și dornic să-i ajut pe cei în nevoie și să aduc o energie pozitivă în comunitate. Cu interes variat și determinare mă străduiesc să învăț și să contribui la lumea din jurul meu. La bal o să încerc să câștig, nu vă voi dezamăgi, asta vă spun!

Perechea 8:

Emilia Cosovan și Gabriel Dăhălean

Mă numesc Emilia Cosovan, am 15 ani și sunt o persoană ambițioasă, puternică și descurcăreață. Am ales să particip la bal pentru experiență și distracție, mi-am promis mie că voi profita de fiecare oportunitate, ocazie, de a experimenta ceva nou, de a mă auto-depăși și de a ieși din zona mea de confort.

Mă numesc Gabriel Andrei Dăhălean. Sunt din Alba Iulia, am 16 ani, iar de doi ani cânt la saxofon. Sunt elev în clasa a IX-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, îmi place foarte mult ceea ce fac și îmi dau silința să iau note bune. Sunt ambițios și mereu fericit și m-am înscris la Balul Bobocilor ca să câștig!

