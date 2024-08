FOTO | Skepsis, seară dedicată oficial orașului Alba Iulia și României la Festivalului Internațional de Teatru VILAMFEST, organizat la Viljandi, Estonia

Skepsis, seară dedicată oficial orașului Alba Iulia și României la Festivalului Internațional de Teatru VILAMFEST, organizat la Viljandi, Estonia

Evenimentul a fost organizat în perioada 08.08.2024 – 12.08.2024 de către Seasaare Teater (Viljandi, Estonia), cu susținerea Primăriei orașului Viljandi, reunind grupuri și companii artistice din Lituania, Letonia, Estonia, Croația, Italia, Germania și România.

În spiritul promovării dialogului cultural, organizatorul a dedicat oficial o seară României, invitând grupul Skepsis să susțină un spectacol reprezentativ din repertoriu și o prezentare a orașului Alba Iulia și a țării noastre.

”Festivalul VILAMFEST este un eveniment cultural independent ajuns la cea de-a III-a ediție în acest an. Ne-am dorit să reunim, ca o familie, grupuri și companii cu care ne-am întâlnit în timp la diverse festivaluri internaționale la care am participat. Grupul Skepsis, pe care îl cunoaștem de mai mulți ani, este un grup cu o valoare artistică înaltă, așa încât sunt mai mult decât bineveniți la acest festival. România este o țară destul de puțin cunoscută nouă, estonienilor, așa încât am considerat important să aflăm mai multe despre cultura și tradițiile ei.” – Reet Raudsepp, organizator.

Programul special susținut grupul Skepsis a debutat cu o reprezentație a spectacolului original ”Cine-i Stăpânul?” – un spectacol original din repertoriul grupului Skepsis, creat de Viorel Cioflică, în rolurile principale regăsindu-se Diana Bîrsan și Ludmila Cioflică.

Seara culturală a continuat cu o prezentare a orașului Alba Iulia și a României, în care s-au vizionat clipuri video cu caracter descriptiv și s-a discutat despre portul românesc tradițional, despre limbă, obiceiuri și datini. Participanții au avut astfel șansa de a descoperi principalele repere din istoria orașului Alba Iulia și a României, de a pune întrebări și de a căpăta răspunsuri punctuale.

În final, Grupul Skepsis a înmânat o scrisoare oficială, d-lui Are Tints – Viceprimar, ca un mesaj din partea Municipiului Alba Iulia pentru orașul Viljandi.

„În ultimii ani a fost inițiată o relație de bună colaborare artistică între Seasaare Teater și Grupul Skepsis, între cele două companii exitând un sentiment de apreciere reciprocă. Dincolo de dimensiunea artistică, grupul Skepsis este un ambasador cultural al orașului Alba Iulia. Am fost onorați să facem parte din acest eveniment în care am avut oportunitatea de a prezenta cu succes unul din spectacolele originale din repertoriul grupului și de a promova imaginea orașului nostru și a României.” – Viorel Cioflică – Grupul Skepsis.

