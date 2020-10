FOTO| SKEPSIS a reprezentat cu succes Alba Iulia, în Grecia: Spectacolul „Maestrul” a lăsat o impresie deosebită pe scena din Rodos

În perioada 14 – 18 Octombrie 2020, compania de teatru SKEPSIS a reprezentat cu succes Alba Iulia la prima ediţie a Festivalului Internaţional „Quinta Theatre Fest”, organizat la Rodos, Grecia, lăsând o impresie deosebită.

Festivalul a avut un caracter competitiv și s-a bucurat de participarea a 10 trupe din Italia, Spania, Rusia, Maroc, Iran, România și Grecia.Compania de teatru Skepsis a participat la eveniment cu spectacolul ”Maestrul”, după E.Ionesco, un spectacol de teatru absurd jucat într-o cheie comică cu note satirice și ironice de: Ludmila Cioflică, Vinicius ”Clăbuc” Moldovan, Valentina Niculescu, Almond Chismorie, Vasilei ”Basil” Dîngă, regizat de Viorel Cioflică și având ca asistent tehnic pe Valerian Cebotari.

Juriul festivalului a fost compus din personalități remarcabile din domeniul artei și educației: dl.Giannis Vouros (Actor, Regizor si Primar al Nea Filadelfeia- Atena), dl.Spyros Syropoulos (Prof.Dr. – Univ. Marea Egee, Rodos), dl.Petros Moschos (critic de teatru și film).

”Maestrul” a fost prezentat în cadrul programului Sâmbătă, 17.10.2020 pe scena Teatrului Municipal din Rhodos. Spectacolul a fost susținut de grupul Skepsis în limba engleză, fiind punctat și de câteva pasaje în limba greacă. A surprins și a captat publicul cucerind inimile spectatorilor și a fostrecompensat cu trei premii: premiul pentru cea mai bună regie, premiul pentru cel mai bun grup,premiul pentru cel mai bun rol secundar feminin (Ludmila Cioflică).

Spectacolul a lăsat o impresie puternică, ecourile participării ajungând la noi prin mesajele primite recent din partea membrilor juriului și a organizatorilor: ”Un spectacol excelent, în spiritul lui Ionesco, jucat cu un umor care maschează o criticăsubtilă. O echipă de actori care dincolo de valoarea individuală relaționează impecabil pe scenă, cagrup.

Sper ca în viitor să pot vedea și alte spectacole ale voastre.” – Giannis Vouros (Actor, Regizor siPrimar al Nea Filadelfeia- Atena, Președinte al juriului). O echipă de organizare condusă excelent de d-na Vicky Theology (Director Artistic) a reușittimp de cinci zile cât a durat evenimentul să acopere toate nevoile grupurilor participante, oferind celemai bune condiții de acomodare, de desfășurare a spectacolelor și asigurând participarea publiculuilocal cu respectarea condițiilor de distanțare impuse.

Despre prestația și participarea românească,echipa de organizare ne transmite:”A fost foarte important pentru noi și pentru publicul local să urmărim un spectacol realizatdupă un text de Eugen Ionesco jucat de un grup din România. A fost un spectacol care a reușit sădovedească faptul că uneori absurdul are mai mult sens decât logica. Am făcut cunoștință cu unmaestru pe care îl urmărim mereu, un maestru care poate fi un om, poate fi un sentiment, un spațiu gol,poate fi orice ne ajută să ne împlinim individual. Însă în goana noastră riscăm să ne dezumanizăm și sădevenim simple jucării pentru cel care de fapt ne mânuiește. Un mesaj clar, redat printr-o mișcarescenică excelentă, cu jocuri contrarii de gest și cuvânt. Publicul a fost entuziasmat și a apreciatpasajele în limba greacă pe care le-ați pus în text special pentru noi.”

Evenimentul a avut și un pronunțat caracter intercultural. Grație organizatorilor, care și-aurăsfățat oaspeții, scurtele excursii pe insulă, muzica, dansul și gastronomia au fost adevărate călăuze îndescoperirea și aprecierea culturii locale. Grupurile participante și-au prezentat, la rândul lor, cultura deproveniență în cadrul unei seri internaționale.

”Pentru noi, ca grup, participarea la acest festival a fost o experiență pe care am resimțit-ointens fizic și emoțional. Călătoria nu a fost deloc ușoară, mai ales în perioada de pandemie, dar cunoroc, în pofida tuturor piedicilor, am ajuns să jucăm un spectacol inspirat de un autor român pemeleagurile în care s-a născut teatrul. Am reprezentat cu cinste orașul și țara, ceea ce e întotdeaunaimportant pentru noi. Ne-am bucurat de frumusețea unei insule legendare, cu peisaje de basm. Ne-ambucurat de mare, de soare, de artă și grație Maestrului, am fost la înălțime.

Ne-am simțit…colosal!” -Viorel Cioflică.Ceea a însemnat evenimentul și impresia generală lăsată tuturor, organizatori și participanțideopotrivă, cel mai elocvent ne spune mesajul d-lui Spyros Syropoulos (Prof.Dr. – Univ. Marea Egee,Rodos): ”Măștile nu au putut ascunde zâmbetele și buna dispoziție. Distanțarea socială nu a pututîmpiedica apropierea sufletească. În toate aceste zile am râs, am plâns, emoțiile noastre s-auîntrepătruns.

Am fost purtați într-o minunată călătorie teatrală oferită de spanioli, greci, români,iranieni, marocani și ruși. Felicitări tuturor! A fost un privilegiu să pot simți pe viu definiția aristotelicăa teatrului. Ceea ce am văzut și simțit a fost ceva minunat și sincer în intenția și bucuria dăruită. Laceremonia de închidere cred că cel mai important premiu a fost cel acordat Culturii!”Festivalul a fost organizat de Societatea Dramatică Dodecanese și Organizația pentru Cultură șiSport din Rodos, cu susținerea Ministerului de Cultură și Sport din Grecia, evenimentul propunândcinci zile de spectacole pentru publicul local și participanți fiind dedicat promovării teatrelor tinere şiîncurajării dezvoltării relaţiilor culturale între tinerii artişti la nivel internaţional.