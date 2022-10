FOTO| Seniorii liberali din Alba și-au ales noua conducere: Aurel Voicu, reales în funcția de președinte al OSNL Alba

Primăria Alba Iulia pierde înca un proces cu un polițist local dat afară: Acesta trebuie să fie repus pe post și să își primească salariile restante

După procesul pierdut în fața șefului Poliției Locale Alba Iulia, Primăria mai pierde în instanță un proces cu un angajat al aceleiași instituții. Tribunalul Alba a dat câștig de cauză păgubitului A.V.G, obligând Primăria la reintegrarea contestatarului în funcția deținută anterior și la plata drepturilor salariale cuvenite și neacordate.

În data de 26 noiembrie 2021 s-a susținut examenul de testare profesională organizat pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, ale căror funcții au fost supuse reorganizării.Potrivit propriilor declarații, A.V.G, agent de securitate al Poliției Locale Alba Iulia, a susținut examenul iar în data de 3 decembrie, la afișarea rezultatelor a primit calificativul ”ADMIS”.

A.V.G: ”În 3 decembrie 2021 s-au afișat rezultatele la examenul de reorganziare și puteam face contestație într-o zi lucrătoare. Eram admis în data de 3.”

Contestațiile calificativelor au putut fi depuse până în data de 6 decembrie, ora 12:30, rezultatele contestațiilor urmând a fi primite în data de 7 decembrie la ora 12:30. La primirea rezultatelor contestațiilor, A.V.G a constatat schimbarea calificativului său din ”Admis” în ”Respins”: ”Pe urmă, am aflat că nu mai sunt admis. Au făcut alții contestații și au intrat pe locul meu.”

Acestuia i s-a înmânat și referatul de eliberare a postului în data de 6 decembrie, zi în care au fost depuse contestațiile, urmând a fi verificate. ”Ei mi-au dat dispoziția de eliberare a postului în data de 6 decembrie, dată în care s-au făcut și contestațiile și dată la care eu eram admis. Ei au știutînaintea mea că sunt respins? Trebuia să îmi dea dispoziție cu data de 7 decembrie.” a declarat A.V.G pentru ziarulunirea.ro

În compartimentul ”Paza Bunurilor”, al cărui posturi, inclusiv cel pe care A.V.G îl ocupa, au fost supuse reorganizării existau la momentul susținerii examenului 47 de posturi destinate candidaților cu studii medii și 3 posturi pentru cei cu studii generale. Potrivit sursei ziarulunirea.ro, candidatul admis inițial deține studii superioare, acesta fiind ulterior înlocuit de un agent cu studii medii.

”Am susținut același examen. Cel cu 50 de puncte a intrat iar eu cu 70 de puncte am picat. Eu am fost penultimul admis inițial. Am fost declarat respins și admis în aceeași zi.”

Păgubitul nu s-a lăsat, așa că a mers în audiența la Primăria Alba Iulia, pentru a-și discuta problema, și a fost îndemnat de Primarul Gabriel Pleșa să ducă acest caz în instanță, daca este nemulțumit cu situația în care se află. Nemulțumitul a pus în aplicare soluția dată de Primarul municipiului, intentând un proces împotriva Primăriei Alba Iulia, proces pe care l-a și câștigat: ”Dispune anularea Dispoziţiei nr.2025 din 06 decembrie 2021 emisă de către Primarul municipiului Alba Iulia privind încetarea contractului de muncă nr.43596 din 11.06.2012 a domnului A.V.G. Obligă pârâta la reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută anterior încetării contractului de muncă. Obligă pârâta la plata în favoarea contestatorului a despăgubirilor constând în drepturile salariale cuvenite şi neacordate, actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală penalizatoare aferentă calculate până la data plăţii efective.”

Decizia data de Tribunalul Alba nu este definitiva si poate fi atacata cu drept de apel in termen de 10 zile de la data comunicarii.