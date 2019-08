FOTO. Sebastian, tânăr absolvent al Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia și în prezent pilot de elicopter, va participa la prima lui misiune internaţională cu Detașamentul „Carpathian Pumas”

Sebastian este un om hotărât de mic. De la 13 ani, mai exact, când a știut că își dorește să fie militar. Drept urmare a urmat cursurile Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

”M-am informat despre aviație, am dat admiterea la Academia Forțelor Aeriene și astfel am urmat parcursul oricărui pilot din aviația militară română. Am început cu avionul și după ce am acumulat aproximativ 250 de ore pe zbor pe acest tip de aeronavă, în urma unui control medical am decis să trec la elicoptere.”

Locotenentul Sebastian Oniga este acum pilot de elicopter și se pregătește să plece în prima sa misiune internațională cu Detașamentul „Carpathian Pumas”, care va participa la Misiunea Multidimensională Integrată ONU de Stabilizare în Republica Mali (MINUSMA).

Misiunile principale ale detașamentul românesc vor fi de evacuare medicală MEDEVAC/CASEVAC, transport trupe și materiale, misiuni de transport pasageri, patrulare aeriană și misiuni de observare.

Cer senin şi misiune uşoară!