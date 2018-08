FOTO/Școala Gimnazială nr. 3 Cugir – participantă la cursul internațional ,,Integrare și multiculturalitate” desfășurat în Croația, în cadrul proiectului ERASMUS+ ,,Să jucăm viața pe scena educației”

Recent, în Croația, s-a încheiat prima mobilitate a Școlii Gimnaziale nr. 3 Cugir din cadrul Proiectului Erasmus+ Acţiunea Cheie 1 ,,Să jucăm viaţa pe scena educaţiei/To Act Life on Education Stage(TALES). Proiectul are nr. de referinţă 2017-1-RO01-KA101-035903 şi se desfăşoară pe durata a 18 luni.

Principalul obiectiv al proiectului ,,TALES- To Act Life on Education Stage” – este acela de a veni în întampinarea nevoii identificate de formare a cadrelor didactice din perspectiva însușirii metodelor moderne de predare bazate pe tehnici dramatice.

În cadrul primei mobilităţi, patru cadre didactice selectate dintre profesorii Şcolii Gimnaziale nr. 3 Cugir au avut posibilitatea şi totodată oportunitatea să participe la cursul ,,Integration and multiculturality” care s-a desfăşurat la Split, în Croaţia.

Cursul s-a bazat pe folosirea metodelor dramatice şi aplicarea teatrului după ideile lui Augusto Boal, astfel încât exerciţiile şi jocurile folosite au îmbinat teoria cu practica, formatorii utilizând îndeosebi metoda ,,learning by doing”. Alături de profesorii participanţi din România: Luminiţa Enescu, Mihaela Vereş, Sabina Presecan şi Nicoletta Huştiuc au participat cursanţi din Slovenia, Martinica, Franţa, Spania, Polonia, Germania, Irlanda, Austria, Ungaria.

,,Împreună cu formatorul Ivan Slavic din cadrul Organizaţiei ,,Pricalica” din Virovitica (furnizoarea cursului), am avut deosebita plăcere să lucrăm cu un profesor minunat de la ,,University of Zagreb”, respectiv Vladimir Krusic, de la care am învăţat lucruri deosebite, chiar dacă am derulat activități comune doar 2 zile”, a declarat prof. Nicoletta Huștiuc.

Aceasta susține că anul trecut, Școala Gimnazială nr. 3 Cugir a câștigat în urma unei munci susținute 2 Proiecte Erasmus+, atât în cadrul Aciunii Cheie 1- mobilitate școlară, proiectul TALES, cât și în cadrul Acțiunii Cheie 2 – Parteneriate Strategice, Proiectul EARTHWORM, ambele având perioada de desfășurare intervalul 2017-2019.

,,Proiectul ” Earthworm” este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, acţiunea KA2 – parteneriate strategice, schimb de bune practici, parteneriate doar între școli”, a dorit să precizeze Nicoletta Huștiuc. (C.P.)