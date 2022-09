FOTO| Sala Polivalentă din Blaj, tot mai aproape de finalizare. Primarul Gheorghe Rotar: „Este finalizată în proporție de 73%”

8 septembrie| Alba Iulia ar putea avea un parc arheologic. Conferința Interreg DTP ARCHEODANUBE, la Muzeul Unirii

Joi, 8.09.2022, începând cu ora 10.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi organizată o conferință de presă având ca temă prezentarea acțiunii-pilot a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia în cadrul proiectului Interreg DTP ARCHEODANUBE – Archaeological Park in urban areas as a tool for Local Sustainable Development.

Este vorba despre inițiativa implementării unui parc arheologic în Alba Iulia, dar și a unui concept arhitectural, care își propune găsirea unor soluții moderne de prezentare și încorporare a patrimoniului arheologic în mediul urban contemporan.

La conferință vor fi prezenți membri ai echipei proiectului, dar și coordonatoarea acțiunii-pilot, dr. Anca Timofan, arheolog în cadrul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.