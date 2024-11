FOTO | Șahiștii CSM Unirea Alba Iulia învingători la concursul de șah blitz „Cupa Rotary”, ediția a 8-a

Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia au dominat concursul de șah blitz “Cupa Rotary, ediția a 8-a”, desfășurat la Alba Iulia.

Sâmbătă, 2 noiembrie, a avut loc a 8-a ediție a Cupei Rotary la Șah, care a adunat la start un total de 78 de copii și juniori din mai multe orașe ale țării. Concursul a avut două secțiuni: una dedicată micuților șahiști nelegitimați la federația de șah și una dedicată sportivilor legitimați.

La concursul jucătorilor legitimați, șahiștii de la CSM Unirea Alba Iulia au obținut primele 5 locuri în clasamentul general, plus premii pe categorii de vârstă:

Locul 1 Țâmpea Radu, locul 2 Burja-Udrea Răzvan-Andrei, locul 3 Tarciuc Ianis, locul 4 Macarie Maia-Elisabeta și locul 5 Alexa Vasile-Laurențiu.

– sub 10 ani, locul 3 Stan Vlad

– sub 12 ani, locul 1 Vitan Daniel-Attila

– sub 14 ani, locul 2 Crețu Eduard, locul 3 Măcăleț Alexandru-Ioan

– sub 14 ani feminin, locul 2 Grădinaru Andra.

Primii 3 clasați în cadrul competiției pentru jucători nelegitimați au fost:

Locul 1 Stuparu Nicholas (Cluj-Napoca), locul 2 Guș Petru Răzvan (Zlatna), locul 3 Schiau Andrei Ștefan (Alba Iulia).

Concursul a fost organizat în condiții excelente de către Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis, în sala de conferințe a DGASPC Alba. Arbitrul șef al competiției a fost Kedves Lorand, iar partenerii tehnici au fost Academia de Șah Mihnea Costachi, CSM Unirea Alba Iulia și Federația Română de Șah.

