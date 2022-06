FOTO| Rus Maria Natalia, judoka legitimată la CS Unirea Alba Iulia, medalie de argint obținută la Concursul Național U14

Zâmbete și voie bună pentru copilașii și bunicii aflați în grija Mănăstirii Dumbrava. Au primit cadouri, au dansat și au fost vizitați de personaje celebre

Sâmbătă, 4 iunie, a fost o zi plină de surprize și veselie pentru copilașii aflați în grija Mănăstirii Dumbrava, din județul Alba, dar și pentru vârstnicii pentru care mănăstirea înseamnă acasă.

Micuții au fost vizitați de celebrele personaje din desenele animate Disney, Mickey si Minnie Mouse, s-au distrat la atelierul de pictură pe față, au dansat și au primit cadouri, dulciuri și sucuri.

„Astăzi am reușit să umplem cu zâmbete și voie bună sufletele copilașilor, bunicilor și nouă tuturor la Mănăstirea Dumbrava. A fost o zi plină de voie bună și bucuri, datorită vouă, precum și partenerilor noștri:

Fundația Rachis by Asociația Zi din An cu Dar, Voluntari în Europa, Fundația Prințesa Margareta, Asociația Eva și prietenii, Asociația Deschidem Inimi, Editura Nemira, Inimi Tricolore Spania, Biserica Evanghelică Oberaudorf Bad, Fundația Hands With Heart. Tuturor le mulțumim din suflet! Împreună suntem mai puternici, fericiți și bucuroși!”, a scris pe facebook unul din cei care au pus un zâmbet pe chipul copiilor.

Situată la 55 de kilometri de Alba Iulia, Mănăstirea Dumbrava a fost ridicată în numai un an şi jumătate şi rivalizează cu cele mai celebre aşezăminte de acest fel din ţară. Părintele Teodor Crişan, ctitorul locaşului, a reuşit această performanţă cu sprijinul financiar al jucătorilor din echipa naţională de fotbal a României. În prezent, mănăstirea este ”casă” pentru copii orfani, bătrâni suferinzi şi chiar mame care au nevoie de ajutor.