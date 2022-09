FOTO: România, tineret mândria țării, Olanda, perspectiva fotbalului românesc și … derby „de Alba Iulia”

LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș are un parcurs remarcabil în competițiile fotbalistice juvenile organizate de Federația Română de Fotbal. Atât la Under 17, cât și Under 19. Singura reprezentantă a Albei la acest nivel este neînvinsă după 4 partide, aflându-se în prim-planul Seriei 8, cu șanse reale de a se califica în play-off.

Rezultate:

*Under 19: LPS Sebeș – LPS Tg. Mureș 3-0 (1-0): Hăprianu (43), Dărămuș (59), Roșu (76). Formația condusă de Cosmin “Coco” Groza a repurtat cea mai clară victorie stagională, împotriva fostului lider. Formație: Groza – Fălămaș, Osz-Strakator, Stanciu, Buhazi, G. Fleacă, Marcu, Popescu, Dărămuș, Hăprianu, Grecu; au mai intrat Roșu, Iancu, Szekely, Tutelea (rezervă Tamaș). LPS Sebeș are 8 puncte, golaveraj 8-4, cu un meci mai puțin;

*Under 17: LPS Sebes – LPS Tg. Mureș 1-0 (0-0): Moldovan-Varro (75). Echipa condusă de Doru Oancea este singura cu maximum de puncte din serie, golaveraj 5-1. Au evoluat Groza – Crețu, T. Fleacă, Vintilă, Șerb, Todea, Ghibu, Avram, Alb, A. Buhazi, Glonț; au mai intrat C. Lăncranjan, Cosma, Moldovan-Varro, Hațegan, Nistor.

În etapa viitoare, conjudețenii se deplasează la Reghin, sâmbătă, 1 octombrie, pentru dubla cu Liceul Tehnologic “Lucian Blaga”, ora 12.00 (Under 19) și ora 14.00 (Under 19).