FOTO: Reprezentanții TC Sun Alba Iulia, rezultate excelente la Cupa Albani și Cupa Mulhbach

Încă două weekenduri extraordinare încheiate cu succes de jucătorii de la TC Sun Alba Iulia, talentații tenismeni reușind rezultate excelente la Cupa Albani disputată în Cetatea Marii Uniri, respectiv Cupa Muhlbach, ce a avut loc la Sebeș.

După pauza cauzată de pandemie, acum, la început de toamnă, turneele au prins contur iar jucătorii au reușit să-și arate îndemânarea pe terenurile de tenis. Comisia de Competiții a Federației Române de Tenis a luat decizia ca toate meciurile din Calendarul Național al FRT, la categoriile Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 și Under 18 să se desfășoare după sistemul ”cel mai bun din trei seturi, cu Match Tie-break (10 puncte) în setul decisiv”. Decizia este valabilă pe perioada în care întrecerile se desfășoară potrivit recomandărilor Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății cu privire la asigurarea condițiilor de disputare în siguranță sanitară a activității sportive și a competițiilor.

Dar iată rezultatele înregistrate de jucătorii din Cetatea Marii Uniri la recentele turnee:

Cupa Albani (la baza “Tenis Pro Lincă” Alba Iulia)

*categoria 10 ani: Dumitru Brândușa – locul 1, Chrissa Moldovan, Mara Țâmpea și Ștefan Miclea- locul 3;

*categoria 12 ani: Miruna Muntean – locul 2, Cătălin Baciu-Sarmeș – locul 1, Mircea Plopeanu – locul 2;

*categoria 14 ani: Alexandru Manu – locul 3. Au disputat sferturi de finală: Sebastian Clit (Under 10), Denis Bărbânță (Under 12), Vlad Paștiu (Under 12), Maria Pușcău (Under 14), Briana Moldovan (Under 14), Andrei Damian (Under14).

Cupa Muhlbach (la Clubul de Tenis Dura din Sebeș)

*categoria 10 ani: Maria Țâmpea – locul 2; Dumitru Brândușa și Moldovan Chrissa – locul 3;

*categoria 14 ani: Briaa Moldovan Briana – locul 2; *categoria 16 ani: Lucas Stoia – locul 3; *categoria 18 ani: Răzvan Gligor – locul 2. Au acces în etapa sferturilor de finală: Ilica Boca (ambii Under 10), Maria Pușcău și Radu Țâmpea (categoria Under 14).

“Ca la fiecare turneu de până acum, laureații au primit trofee, diplome și materiale sportive. Au fost competiții cu meciuri frumoase în care copiii și-au arătat bucuria de a juca și de a câștiga în egală măsură, a fost un nou prilej pentru tenismeni de a-și demonstra valoarea”, a transmis Cristina Moldovan, reprezentantul TC Sun Alba Iulia, un club în care pasiunea pentru sport, dar și preocuparea pentru educația sportivă a tinerilor sunt la loc de cinste.