Foto | Rectorul UAB, Daniel Breaz, la conducerea alianței universitare europene EU.ACE: Un pas important pentru consolidarea prezenței Universității din Alba Iulia în spațiul academic continental
Rectorul UAB, Daniel Breaz, la conducerea alianței universitare europene EU.ACE: Un pas important pentru consolidarea prezenței Universității din Alba Iulia în spațiul academic continental
Rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prof. univ. dr. Daniel Breaz, preia mandatul de președinte al alianței universitare europene EU.ACE, într-un moment important pentru consolidarea cooperării dintre universitățile europene.
Noul mandat deschide perspective pentru dezvoltarea proiectelor comune de educație și cercetare, extinderea mobilității internaționale și creșterea vizibilității Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în spațiul academic european.
„Am preluat mandatul de președinte al alianței universitare europene EU.ACE, o responsabilitate importantă și o oportunitate de a contribui la dezvoltarea colaborării dintre universitățile europene.
Voi contribui la dezvoltarea proiectelor comune în educație și cercetare, la extinderea mobilității internaționale și la crearea de noi oportunități pentru studenți și cadre didactice.
Acest mandat reprezintă un pas important pentru consolidarea prezenței Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în spațiul academic european”, a transmis prof. univ. dr. Daniel Breaz.
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