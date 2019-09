FOTO. Radu Cioca, unul dintre cei mai bine cotați artisti plastici români, expune la Hangar F, în Alba Iulia: Simbolul obeliscului și coloana infinitului, reinterpretate

Radu Cioca, unul dintre cei mai bine cotați tineri artiști plastici români ai momentului, expune 2 dintre cele mai noi și reprezentative lucrări ale sale la Hangar F, în Alba Iulia.

Este prima expoziție găzduită în super-spațiul de producție și expoziție inaugurat în această vară de Florin Magda, artist plastic albaiulian specializat în sculptura în metal. De altfel, lucrarea centrală, Defensive Obelisk (Obelisc Defensiv) semnată de Radu Cioca, a luat naștere în atelierul și cu concursul lui Florin Magda. Aceasta este descrisă de autor ca o apariție contemporană a simbolului obeliscului, unul dintre cele mai relevante și interesante elemente sculpturale din istorie.

Realizată din oțel, de dimensiuni mari (300X424X370 cm), Defensive Obelisk ”reprezintă o atitudine față de timpul nostru”.”Metamorfozarea sculpturală a acestuia este o declarație de poziție a culturii, o atitudine defensivă de marcare a unui teritoriu cultural”.

Tânărul artist, ale cărui lucrări se regăsesc în colecții particulare și muzeale din țară și străinătate, spune că locul Obeliskului ar fi într-un muzeu de artă contemporană, atât prin prisma dimensiunilor cât și a mesajului.

O altă lucrare semnată Radu Cioca și expusă la Hangar F este ”Last years of a tree (that never existed) (n.r. – Ultimii ani din viața unui copac (care nu a existat niciodată). Lucrarea este o structură din lemn, un cerc, “care lucrează cu preconcepția și spațiul, o vibrație geometrică a unui aspect serios”.

“Mă joc cu preconcepția și iluzia unei situații, iar cine are răbdare să privească lucrarea un timp mai îndelungat, la un moment dat se poate vedea proiecția coloanei infinitului”, explică autorul. “Coloana lui Brâncusi nu mai e coloana lui Brâncuși, ci parte dintr-un limbaj mult mai general. Eu cred că trebuie să folosim ce-i până la noi, în speță aceste simboluri, și să le ducem mai departe. Ideea e aceea de a lucra cu timpul, cu natura, cu lucruri mai mari decât noi”, crede artistul.

Radu Cioca (37 de ani) trăieste și creează în Cluj. A studiat la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca și la L’ecole Superieure des Arts Saint-Luc din Liege, Belgia. El a avut expoziții personale și de grup în Seul, Berlin, Haga, Varșovia, Stuttgart, Copenhaga, Madrid, Atena, Paris, București, Timișoara, Cluj și în 2010 la Bienala de la Veneția.

Inaugurat în 13 iulie 2019, Hangar F – atelierul de creație și expozițional al lui Florin Magda este amplasat în zona industrială a orașului Alba Iulia, în spatele benzinăriei Romcan, la ieșire din Alba Iulia spre Cluj și reprezintă un spațiu unic și inedit ce aduce un suflu nou și inovativ în peisajul artistic și cultural al orașului.