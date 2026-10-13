Foto | Proiectul „Alba Vernaculară” continuă în Munții Trascău: Șurile și casele cu acoperiș de paie din Întregalde, incluse într-o amplă acțiune de cartare georeferențiată
Proiectul „Alba Vernaculară” continuă în Munții Trascău: Șurile și casele cu acoperiș de paie din Întregalde, incluse într-o amplă acțiune de cartare georeferențiată
Patrimoniul arhitectural tradițional din comuna Întregalde face obiectul unei noi etape de cercetare în cadrul proiectului „Alba Vernaculară”. Șurile și casele cu acoperiș de paie vor fi identificate și cartate georeferențiat, rezultatele urmând să fie integrate și în Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Trascău (PATZ Trascău).
Inițiativa reprezintă o continuare a demersurilor de identificare, documentare, conservare și valorificare a arhitecturii vernaculare din Munții Apuseni, desfășurate în cadrul proiectului „Alba Vernaculară”, inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Consiliul Județean Alba.
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La întâlnirea de lucru dedicată noii etape au participat primarul comunei Întregalde, Victoria Moga, și viceprimarul Daniel Marian, alături de lect. univ. dr. Sorin Filip, de la Facultatea de Geografie a Universității Babeș-Bolyai, membru al echipei de elaborare a PATZ Trascău, dr. Paul Scrobotă, de la Muzeul de Istorie Aiud, și dr. Dumitrița Daniela Filip, de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – secția Museikon, coordonatoarea proiectului „Alba Vernaculară”.
Cartarea georeferențiată va contribui la localizarea precisă și la documentarea construcțiilor tradiționale din comuna Întregalde, oferind informații relevante atât pentru cercetarea patrimoniului cultural, cât și pentru integrarea acestuia în documentațiile de amenajare a teritoriului.
Un patrimoniu fragil, cu valoare pentru identitatea locală
Șurile și casele cu acoperiș de paie reprezintă mărturii ale arhitecturii rurale tradiționale din Munții Trascău și Apuseni. Unele dintre aceste construcții au o vechime de peste un secol și păstrează tehnici de construire și de realizare a învelitorilor transmise din generație în generație.
În același timp, multe dintre ele sunt vulnerabile, fiind afectate de degradare, abandon și dispariția treptată a meșteșugurilor tradiționale. Conservarea lor presupune nu doar intervenții asupra construcțiilor, ci și documentarea particularităților arhitecturale, a tehnicilor constructive și a legăturii acestora cu modul de viață al comunităților locale.
Importanța acestor demersuri a fost evidențiată și în etapele anterioare ale proiectului. În 2025, cercetările desfășurate de-a lungul Transapusenei au dus la identificarea și cartarea a 28 de șuri cu acoperiș de paie, pe un traseu de aproximativ 44 de kilometri, între Cotorăști, în comuna Râmeț, și comuna Mogoș. Dintre acestea, opt au fost documentate în detaliu prin măsurători, schițe și relevee, cercetarea fiind completată de studii istorice și etnografice.
De la documentare la conservare și valorificare
În 2026, proiectul și-a extins aria de cercetare asupra comunei Întregalde, unde șurile și casele cu acoperiș de paie păstrează elemente importante pentru înțelegerea patrimoniului construit și a peisajului cultural local. Demersurile au inclus activități de cercetare în teren și implicarea comunității, inclusiv prin Școala de vară „Alba Vernaculară II”, dedicată acestor construcții tradiționale.
Prin continuarea inventarierii și cartării, proiectul urmărește să creeze o bază documentară utilă pentru cunoașterea și protejarea patrimoniului vernacular. Integrarea rezultatelor în PATZ Trascău adaugă acestei activități o dimensiune de planificare teritorială, prin aducerea în atenție a valorii culturale a construcțiilor tradiționale în procesul de amenajare și dezvoltare a zonei.
„Alba Vernaculară” este un proiect inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, dedicat cercetării, documentării, promovării și valorificării patrimoniului vernacular din județ. Prin colaborarea dintre specialiști, administrații publice și comunitățile locale, inițiativa urmărește să contribuie la păstrarea unor repere esențiale ale identității culturale a satelor din Munții Apuseni.
sursa: Museikon / Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
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