FOTO | Premii pentru câștigătorii concursului de idei pentru amenajarea locurilor de belvedere pe traseul drumului județean DJ 107I Transapuseana

Astăzi, în Sala Atrium Centurionum a Palatului Administrativ al judeţului Alba, a avut loc premierea câștigătorilor concursului de idei organizat de Consiliul Județean Alba pentru amenajarea unui punct de belvedere pe traseul drumului județean 107I, Transapuseana. Cu această ocazie, a fost deschisă și o expoziție care prezintă toate cele 14 proiecte participante la concurs, expoziția putând fi vizitată la sediul CJ Alba, în Atrium Centurionum, până în data de 10 ianuarie 2025.

Concursul organizat de Consiliul Județean Alba a vizat selectarea celei mai bune idei pentru amenajarea unei suprafețe de 4220 mp, situată pe traseul Transapusenei, în extravilanul satului Vlădești din comuna Râmeț, dorindu-se realizarea unui spațiu care să permită persoanelor ce tranzitează zona să staționeze în scop de repaus, recreere, servire a mesei și vizualizare panoramică a zonei înconjurătoare.

„Proiectul câștigător a propus un concept centrat în jurul ideii de armonie cu natura și de păstrare a echilibrului existent. Construcția este ascunsă în deal, urmând curbele de nivel și linia orizontului, iar materialele folosite sunt lemnul și piatra locală. Chiar și betonul armat, care va fi folosit pentru partea structurală, este placat cu lemn de rășinoase, la interior, iar pentru pardoseală și alte placări se va folosi piatră fasonată din sursă locală. Pentru amenajarea peisagistică se vor folosi specii de vegetație de medie și joasă înălțime deja existente în zonă, precum mesteacănul și plante perene târâtoare sau acoperitoare de sol, care necesită o minimă întreținere.” – a arătat Amalia Mihaela Mărginean, Arhitectul-Șef al Județului Alba.

La concurs au participat 14 proiecte, care au fost ierarhizate pe baza unui punctaj complex, de un juriu compus din specialiști în arhitectură, de nivel național. Primele trei proiecte au fost recompensate cu premii în bani, respectiv 11.000 de lei pentru premiul I, câștigat de SC Arhitectmagda SRL, 5.500 de lei pentru premiul al II-lea, câștigat de SC Atelier 21 SRL și 2.750 de lei pentru premiul al III-lea, câștigat de SC Its bad arhitects SRL.

„Am organizat acest concurs, care a fost deschis la nivel național și la nivelul UE, prin platforma publică de achiziții SICAP, tocmai pentru că am dorit să alegem cele mai bune idei pentru amenajarea acestui spațiu, care să aducă un plus acestui drum, devenit deja celebru la doar câteva luni de la deschidere. Transapuseana reprezintă cea mai mare investiție într-un drum județean din România, iar finalizarea acestui obiectiv este un mare plus pentru județul Alba, ce va aduce dezvoltare în zonele străbătute de acest drum de poveste.” – a spus Marius Nicolae Hațegan, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Deși concursul de idei a vizat un singur amplasament de pe Transapuseana, ideile selectate în cadrul concursului constituie o referință și pentru amenajarea altor puncte de belvedere de acest tip, în alte locații de pe traseul drumului. Astfel, în viitor, în funcție de aspectele din teren, în special de disponibilitatea altor suprafețe pretabile unei astfel de amenajări, există posibilitatea multiplicării elementelor selectate.

„Transapuseana este un adevărat drum al renașterii Munților Apuseni, o investiție pentru oameni, pentru comunitățile locale, pentru punerea în valoare a unor tradiții minunate și a unor peisaje de poveste. Locuri minunate, încărcate de legende și tradiție, cu priveliști fascinante, au devenit accesibile tuturor odată cu finalizarea acestei investiții. Era normal să le

asigurăm celor ce străbat acest drum spații adecvate de relaxare, din care să se poată bucura în confort și siguranță de toate aceste frumuseți, iar ideile selectate prin concurs cresc și mai mult atractivitatea acestui drum și valoarea sa turistică.” – a spus Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI