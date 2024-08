FOTO | Povestea lui Kaley și Ezra, doi căluți din Alba Iulia, salvați de o iubitoare de animale. Pot fi vizitați la Centrul de echitație “Colț de Rai” din Oarda de Sus

Povestea lui Kaley și Ezra, doi căluți din Alba Iulia, salvați de o iubitoare de animale. Pot fi vizitați la Centrul de echitație “Colț de Rai” din Oarda de Sus

Kaley și Ezra sunt doi căluți din Alba Iulia care astăzi trăiesc și duc o viață de vis datorită unei mari iubitoare de animale care i-a salvat de la moarte sigură.

Primul salvat a fost Kaley, iar vechiul proprietar al calului a încercat să mintă în legătură cu vârstă cabalinei, spunând că are doar 8 ani, când în realitate are 21 de ani, însă pentru Raluca nu a contat și pentru fericirea pe care Kaley i-a adus-o l-ar fi cumpărat cu orice sumă și indiferent de vârstă.

Kaley este un cal mic de statură și foarte iubitor: ”Eu sunt Kaley am 8 ani și asa vreau să rămân, deși microcipul meu spune că sunt Puiu și am 21 de ani. Mi-e bine unde am ajuns, sunt tratat ca și un membru al familiei nu ca un cal”, scria Raluca în momentul când animalul a ajuns la ea acasă.

Caii se numără printre cele mai empatice animale, iar Kaley nu face excepție de la regulă. Căluțul nu știe să fie rău, deși a avut viață grea la fostul proprietar în cei 21 de ani cât a fost bătut și înfometat.

Acum Kaley are o altă viată, are două porții de faină cu fructe și legume pe zi, fân la discreție și este plimbat în fiecare seară și într-o lună de zile a ajuns să fie de nerecunoscut.

Chiar dacă viața sa s-a schimbat radical, Raluca povestește că și acum Kaley se oprește de fiecare dată când trece pe lângă un frăgar și adună toți fragii de jos: ”Geu îi iese din minte probabil ideea că nu are să rămână iar fără mâncare, fiind obișnuit să supraviețuiască. Și în pășune, inițial, aduna doar buruienile din margine până să înțeleagă că are voie orice”.

După două dușuri cu șampoane și balsamuri bune, Kaley și-a pierdut în sfârșit mirosul vieții grele pe care a dus-o. Mult timp toată lumea a crezut că are blana roșie dar abia acum se vede că este un cal negru. Acolo unde a avut cicatrici mari îi crește blană neagră și încet se șterg urmele suferinței și începe și el să lucească.

Deși Kaley este extrem de iubit acum, îi este foarte frică de alți cai, dar în schimb îi place enorm să stea cineva lângă el mereu. Nu știe să vorbească dar comunică printr-un nechezat timid.

Micul Ezra este în schimb un pui mic de două luni și câteva zile. S-a născut de 1 iunie, probabil de asta este așa jucăuș. Din păcate, la doar două săptămâni de viață, căluțul a fost lovit la un picior și din cauza durerilor nu se putea ridica singur.

Fostul proprietar al lui Ezra a vândut-o pe mama lui, iar el a fost adoptat la începutul lunii iulie de Raluca. De când a ajuns la noua sa casă la Alba Iulia, Ezra a fost pus pe picioare și are o copilărie fericită: ”A nechezat după mama sa de câteva ori când a ajuns la noi, dar acum s-a învâțat. Este curios și nu se poate abține să nu cerceteze fiecare colțișor. E puțin mai greu până se va vindeca complet, dar se va face mare și cu siguranță foarte frumos”.

Oarda de Sus pe strada Viorelelor “ centrul de echitație colț de rai”

Pe Kaley și pe Ezra, dar și alți 3 căluți, 3 mânji și doi iepurași îi puteți vedea duminică, între orele 17-21, la Centrul de echitație “ Colț de Rai” din Oarda de Sus, de pe strada Viorelelor, la ziua porților deschise.

Cine își dorește să petreacă timp de calitate în compania cailor, într-o locație de vis, este invitat la Oarda de Sus. Nu există taxă de intrare, iar locația poate fi găsită foarte ușor, drumul este accesibil oricărui tip de autoturism și se află pe strada Viorelelor din Oarda de Sus, în capătul străzii pe partea stânga.

Dacă vreți să hrăniți caii sau mânjii, puteți aduce morcovi sau mere. La locație aveți posibilitatea să faceți poze cu caii, iar dacă nu vă descurcați să găsiți locația puteți suna la numărul de telefon 40 (762) 715 614.

