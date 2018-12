FOTO. Polițiștii din Alba l-au ajutat pe Moș Crăciun să ajungă la copiii ocrotiți în Casa de tip familial „Sfântul Apostol Andrei” din Vingard

Copiii ocrotiți în Casa de tip familial „Sfântul Apostol Andrei” din Vingard au avut parte săptămâna aceasta de o mare bucurie. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba l-au ajutat pe Moș Crăciun să ajungă în mijlocul lor. Moșul și ajutoarele lui le-au adus copiilor un brad de Crăciun și cadouri în care au pus încălțăminte de iarnă, jucării și dulciuri. Copiii i-au primit cu bucurie pe Moș Crăciun și pe polițiști în biserica din parohia Vingard unde au interpretat colinde și au recitat poezii. Copiii le-au mulțumit astfel polițiștilor pentru gestul deosebit de frumos pe care oamenii legii l-au făcut în prag de sărbători.

„Nu cred că pentru acești copii este o bucurie mai mare decât atunci când simt că cineva îi iubește. Acum, mai mult ca oricând, vedem cum oameni cu suflet mare l-au ajutat pe Moș Crăciun la procurarea darurilor, întinzând o mână celor aflați în suferință. Iată câtă bucurie ați putut face astăzi acestor copilași care poate au cele necesare traiului, chiar poate mai mult decât unii copii ai satelor, dar cea mai mare povară care-i apasă pe acești copii este lipsa mamei și a tatălui. Vreau să le mulțumesc angajaților Inspectoratului de Poliție Județean Alba pentru dărnicia și dragostea lor. Sunt foarte fericit să văd că și-au deschis sufletele pentru a aduce o bucurie copiilor pe care noi îi creștem”, a spus părintele Ioan Stănilă, coordonatorul Casei de tip familial „Sfântul Apostol Andrei” Vingard.

Cadourile oferite copiilor de la Casa de tip familial din Vingard au fost pregătite în urma donațiilor făcute de polițiștii din județul Alba în cadrul campaniei umanitare „De Crăciun dăruiește din suflet”, inițiată și derulată de Inspectoratul de Poliție Județean Alba.

„Am venit cu toată dragostea să-l ajutăm pe Moș Crăciun să le aducă acestor copii minunați cadouri, pentru ca ei să întâmpine sărbătorile de iarnă cu toată bucuria și cu toate lucrurile de care au nevoie. Suntem fericiți că am reușit să aducem o fărâmă de bucurie în inima acestor copii”, a precizat comisar de poliție Luminița Prodan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Aşezământul, coordonat de părintele Ioan Stănilă, face parte din reţeaua de asistenţă socială a Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi este prima casă de tip familial înfiinţată pe lângă o parohie ortodoxă din România. Casa de tip familial ocroteşte în prezent 14 copii cu vârste cuprinse între 4 şi 15 ani.

„Din anul 1999 de când funcționează această casă de tip familial am crescut zeci de copii și avem o mulțumire sufletească atunci când îi vedem crescând, realizându-se și întemeindu-și propriile familii. Avem tinere care au absolvit un master sau Şcoala Postliceală de Farmacist. Nu cred că poate fi mai mare bucuria atunci când crești un copil decât să îl vezi realizat. Aceasta este munca pe care am făcut-o noi și credincioșii parohiei. Am avut și încercări dar tot timpul L-am rugat pe Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine peste toate obstacolele să putem să fim într-adevăr părinți pentru acești copii”, a mai spus părintele Ioan Stănilă.

Biroul de Presă al Asociaţiei Filantropia Alba Iulia