FOTO: Polgar Levente şi Daniel Maco ”au scris o poveste frumoasă” în 21 de zile și peste 3000 de kilometri parcurși. În Olanda au hotărât să revină acasă

După 21 de zile şi peste 3.000 de kilometri parcurşi, Polgar Levente şi Daniel Maco au hotărât să nu nu mai continue expediția. Punctul terminus Olanda, la Maastricht.

Expediţia Trans Europa trebuia să aibă 5.500 km, din România până în Laponia, perioada de desfășurare fiind 26 martie-15 aprilie. Lipsurile financiare i-au oprit pe cei doi atleţi să ajungă, aşa cum şi-au propus, până în Laponia, ei revenind în ţară pe 16 aprilie.

”Sponsorii care s-au anunțat ne-au întors spatele. Inițial ei au promis că dacă trecem de Serbia, vor trimite banii ca să resoftăm echipamentul. Nu puteam intra în țările nordice, Danemarca, Suedia și Finlanda fără echipamente necesare climei respective, care nu coincidea deloc cu clima din zonele noastre mai blânde. În Germania trebuia să cumpărăm echipamente la prețuri rezonabile. (…) În Franța, în munți, au fost momente când nu știam unde suntem. Era pustiu. GPS-ul meu arăta un drum, al lui Daniel alt drum. Aveam două direcții diferite. Dar, am învățat un lucru: odihna are rolul ei. Nu poți funcționa fără odihnă.

Din punct de vedere fizic, au fost situații la care nu ne-am așteptat. Nu ne-am așteptat să ni se umfle picioarele în ultimul hal. Și genunchii, abia acum încep să se dezmorțească și să îi simt.

Dacă regret ceva? Regret că nu am știut să le pun cap la cap cum trebuie. Nu am regrete că m-am întors. A fost o decizie de echipă. Am scris o poveste frumoasă, atât cât a fost. Am întâlnit români pe traseu care s-au bucurat. Unul a plâns și a sărutat drapelul României. A fost cel mai frumos moment din viața mea. A fost și este o poveste frumoasă. Nu regret nimic, dar dacă ar fi să o iau de la capăt aș schimba modul de organizare, de promovare și logistic.

Am vrut să arătăm în Uniunea Europeană, o altfel de Românie. România este o țară frumoasă, o țară care își respectă eroii și valorile. Dar nu am reușit decât până în Olanda. Drapelul cu semnăturile câtorva ambasadori cu misiuni diplomatice deosebite, va fi înmânat la București, domnului președinte”, a declarat pentru ziarulunirea.ro aiudeanul Levente Polgar.

Cei doi au plecat la drum trăgând pe rând o sanie pe roţi, vehicul care le-a creat probleme pe drum. Nu a fost numai atât: cei doi au avut şi anumite răni din cauza efortului fizic, dar a intervenit și lipsa susținerii materiale a expediției, lucruri care au pus sub semnul întrebării ducerea la bun sfârșit a expediţiei.

Levi şi Daniel au trecut în marș prin Serbia, Croaţia, Slovenia, Italia, Franţa, Elveția, Luxemburg, Belgia şi o bucată scurtă de drum în Olanda.

În acest an, Levente Polgar va participa la Ultra Maratonul Mont Blanc, comperiție la care a mai alergat în 2016 şi 2017.