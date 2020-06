FOTO| „Ploaie” de contestații la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”, Alba Iulia, după afișarea rezultatelor la Bacalaureat

Astăzi au fost publicate rezultatele la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020. După afișarea notelor, la avizierele liceelor şi pe edu.ro, pentru prima dată în format anonimizat, mai mulți elevi ai Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”, Alba Iulia au hotărât să depună contestații. Numărul acestora este considerabil, la ora redactării acestui material fiind depuse 85 de contestații.

„Am considerat că nota pe care am primit-o la examenul de Limba și Literatura Română nu reflectă munca mea, așa că am depus contestație. Sunt sigură pe ce am scris la examen și cred ca voi primi o notă mai mare. Încă ma mai gândesc dacă voi depune contestație și la biologie” , a declarat pentru ziarulunirea.ro, o elevă a Colegiului.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 – 20:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 – 12:00. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenții studiilor liceale și au susținut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020, în județul Alba, este de 69,07%. Din seria curentă, rata de promovare este 75,19%, iar din seriile anterioare, 34,22%. Comparativ cu anul trecut, rata de promovare este mai mare.