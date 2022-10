FOTO| PLAN ROȘU de intervenție, simulat de pompierii din Alba: Un tren și un microbuz s-au ciocnit

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 642 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

PRO BUSINESS CLEAN SOLUTIONS S AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0770956776

ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA AGENT DE ASIGURARE 10 0753301118

SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0258814491

MARY PAN VIILOR S.R.L. BRUTAR 1 0742518018

MAGIC NORD STAR SRL BUCATAR 1 [email protected]

JUMEIRAH ROYAL SERVICE SRL BUCATAR 5 [email protected]

SC PROFELIS C&VSRL CASIER 1 0747222311

S.C. PATIPAN GRUP SRL COFETAR 2 0740171899

YASIN SIMSEK TRANS SRL CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 1 [email protected]

AZETS INSIGHT SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5 0743107880

IPEC SA CONTABIL 1 0258814491

DENY LOOK DESIGNER PAGINI WEB (STUDII SUPERIOARE) 1 0742046001

4YOU EXPRESS S.R.L. DISPECER 1 0746338036

JUMEIRAH ROYAL SERVICE SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 15 [email protected]

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

IDEAL CASA PROIECT S.R.L. FAIANTAR 1 0722689649

JUMEIRAH ROYAL SERVICE SRL FIERAR BETONIST 15 [email protected]

TIM CONCEPT APULLUM S.R.L. INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 [email protected]

TOP LEADER HUNT S.R.L. INGINER MECANIC 1 0767506080

IPEC SA INGINER MECANIC 1 0258814491

ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA INSPECTOR ASIGURARI 4 0753301118

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

SILGO TERRA SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0735445210

SILGO MECANICA S.R.L. ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0735445210

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0731489087

BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 5 0723278582

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 1 0747054712

IPEC SA LABORANT CHIMIST 3 0258814491

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

BUFTEA OYL COMPANY SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0740047040

AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL LUCRATOR COMERCIAL 2 0755099517

SC PROFELIS C&VSRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747222311

TIM CONCEPT APULLUM S.R.L. MANAGER 1 0740698590

SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

IPEC SA MARCATOR PIESE 15 0258814491

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

SATROTEC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 5 0358407586

SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 7 0258812764

TOP LEADER HUNT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0767506080

SC SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0748951377

YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

SATROTEC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0772002524

SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742143523

JUMEIRAH ROYAL SERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 60 [email protected]

AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

PORTEROM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0742009995

JUMEIRAH ROYAL SERVICE SRL OSPATAR (CHELNER) 10 [email protected]

MAGIC NORD STAR SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744604900

S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899

SATROTEC SRL PREPARATOR MASE PLASTICE 5 0772002524

EURO TEAM GB SPEDITION SRL SECRETARA 1 0742804618

GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 20 0258832414

GAMI CLEAN SRL SPALATOR COVOARE ÎNNODATE 1 0258818532, 0723314996

AD 94 GROUP SRL SPALATOR VEHICULE 1 0738168374

SC PROFELIS C&VSRL STIVUITORIST 1 0747222311

TOP LEADER HUNT S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0767506080

TOP LEADER HUNT S.R.L. SUDOR 1 0767506080

SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0258812764

TIM CONCEPT APULLUM S.R.L. TEHNICIAN DEVIZIER 1 [email protected]

TOP LEADER HUNT S.R.L. TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0767506080

TIM CONCEPT APULLUM S.R.L. TEHNICIAN PROIECTANT 1 [email protected]

CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL VÂNZATOR 2 0799933449

SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

JUMEIRAH ROYAL SERVICE SRL ZIDAR PIETRAR 15 [email protected]

IDEAL CASA PROIECT S.R.L. ZUGRAV 1 0722689649

Transilvania Nuts S.R.L. AMBALATOR MANUAL 3 0790229959

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0746285284

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

Transilvania Nuts S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0790229959

Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 10 0790229953

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284

LACTALIS ROMANIA S.A. CONSULTANT SISTEM DE CALITATE 1 [email protected]

LACTALIS ROMANIA S.A. INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA 2 0372609386

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 3 0746074524

PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 4 0744207618

PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 1 0258861661

PREBET AIUD SA FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258861661

MIOMAR UNIVERSAL SRL GESTIONAR DEPOZIT 2 0744207618

PREBET AIUD SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0258861661

MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

MC PROTECT SRL PAZNIC 2 0746074524

MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 6 0735531487

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0365882478

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 0258711907

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

GLISS ELLA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

EXPERT CLEANING SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0268211000

LACTALIS ROMANIA S.A. CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2 0372609386

SOFPROD EXTERNAL CALITY SRL FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0784412151

SC UNICARM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0758882404

TRIF P. DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR COMERCIAL 1 0746864203

SOFPROD EXTERNAL CALITY SRL MAGAZINER 1 0784412151

SOFPROD EXTERNAL CALITY SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 0784412151

SOFPROD EXTERNAL CALITY SRL OPERATOR RECEPTIE 1 0784412151

SOFPROD EXTERNAL CALITY SRL SEF FORMATIE 1 0784412151

VIO MAR VIRCIU SRL MECANIC UTILAJ 1 [email protected]

ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 30 0748115730

ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 15 0748115732

S.C. ALEMANIA S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

S.C. PROMOTORS FIX S.R.L. MECANIC AUTO 1 0755607092

COSRO SERVICE SRL BARMAN 1 [email protected]

RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

SUNDEY EXPRESS SRL CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN 2 0745014421

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]

PANTEA TATIANA OLGA PFA LUCRATOR COMERCIAL 1 0730038878

SPITALUL ORASENESC CAMPENI MEDIC SPECIALIST 1 [email protected]

SC MULTICOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0744613110

RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 1 [email protected]

SC UNICARM SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 [email protected]

RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

EXPERT FINISAJE LEMN SRL MANIPULANT MARFURI 2 0768450909

S.C.KAGER CONSTRUCT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0743334044

S.C.KAGER CONSTRUCT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0743334044

PETRUȘEL FLOARE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PAZNIC 1 0762782171

ADMIN MOTU S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

ADMIN MOTU S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 [email protected]

PUNCT DE LUCRU CUGIR

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 7 0729399359

CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 4 0740562994

BETWEEN 2 ANGELS SOFI SRI SRL VÂNZATOR 2 [email protected]

PUNCT DE LUCRU OCNA MUREȘ

SC – RAPID AGREGATE – SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE SI CARIERE 2 0258878333

MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 2 0746074524

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

CASA M SRL AJUTOR BUCATAR 2 0744783150

CASA M SRL BARMAN 1 0744783150

CASA M SRL BUCATAR 3 0744783150

RAPEL SRL DULGHER RESTAURATOR 5 0744783150

CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 10 0258732788

CASA M SRL MENAJERA 2 0744783150

RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 11 0258732788

CASA M SRL PIZZAR 1 0744393975

RAPEL SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744783150

RAPEL SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0744783150

VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

SC HIDROCONSTRUCTIA SA CONDUCATOR AUTOTRAILER 1 [email protected]

DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 9 0759011561

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

EXPERT CLEANING SRL FEMEIE DE SERVICIU 9 0757139081

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0738795614

SC HIDROCONSTRUCTIA SA MACARAGIU 1 [email protected]

SC HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 [email protected]

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MECANIC AUTO 1 0738795614

SC HIDROCONSTRUCTIA SA MECANIC UTILAJ 1 [email protected]

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 15 0738795614

SC HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 6 [email protected]

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STIVUITORIST 1 0738795614

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0738795614

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. SUDOR 1 0738795614

ROBIMEX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 7 0744471534

SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 5 [email protected]

PUNCT DE LUCRU TEIUȘ

SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]