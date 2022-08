FOTO: Paul Bejenariu (CS Universitatea Alba Iulia) – campion mondial la powerlifting juniori | Zestre de medalii la Istanbul pentru albaiulieni

Nebunie la derby “de Alba” din turul secund al Cupei României la disputa CS Ocna Mureș – Metalurgistul Cugir. Amfitrionii au invins cu 4-3 (1-2), după ce au fost conduși la două goluri diferență, cu un hat-trick D. Ghiță, profitând de faptul că “roș-albaștrii” au evoluat în inferioritate de la finele primei reprize, când Dohotariu a fost eliminat direct după o fază confuză.



Gruparea din orașul salin mai face o victimă din Alba în competiția “KO”, în vreme ce cugirenii spun “adio” cupei la primul joc.

Cu două formule alcătuite de Dan Roman și Lucian Itu din multe rezerve, comparativ cu prima rundă a Ligii 3, meciul a debutat în nota de dominare a vizitatorilor, ce s-au detașat rapid prin dubla lui Udrea, realizată în numai 5 minute.

*Eliminarea lui Dohotariu, momentul crucial

“Remontada” ocnamureșeană a dedbutat la finele primei reprize când D. Ghiță (41) a redus ecartul pentru ca imediat Dohotariu să vadă roșu, încercând să ia balonul unui adversar. “Soda dragă’ și-a revenit miraculos, iar Cugirul a pălit încet, în inferioritate. Daniel Ghiță (19 ani), împrumutat de la CFR Cluj, a realizat hat-trick-ul, punctând în minutele 47 și 56, iar asistența s-a încins. Al. Giurgiu a lovit bara, “alb-albaștrii” au preluat timona și chiar s-au distanțat, de la 0-2 făcându-se 4-2. Au mai punctat Căt. Creț (64) și Tîrla (69), meciul fiind pe muchie de cuțit până în final. CS Ocna Mureș s-a calificat în etapa a 3-a și are șansa să aducă, în 13 septembrie, o echipă de Liga 2 în fața propriilor fani. “Un meci spectaculos, cu multe răsturnări de scor. Până la 0-2 noi am avut două ocazii, apoi ne-am revenit, am profitat de superioritatea numerică și am crescut nivelul jocului. A intervenit o relaxare la 4-2, lucru care nu-mi place, dar sunt bucuros că am reușit să ne calificăm”, a spus Dan Roman.

“Raportat la aspectul jocului, nu meritam să pierdem, în final, în inferioritate având 3 ocazii mari de a egala. Felicitări echipei din Ocna Mureș, bravo lor, și un parcurs cât mai lungă în Cupă. Controlam jocul, dar ne-am relaxat la 2-0, a fost acea eliminare, am vorbit ceva la pauză, însă pe teren a fost altceva”, a precizat Lucian Itu.

CS Ocna Mureș: R. Stângă – Gorba, Cimpoieșu, Al. Țăranu (55, Al. Giurgiu), Căt. Creț, G. Goronea (55, Ceaca), Guț, Socaci, Paleoca, Coltor (76, Cioargă), D. Ghiță (90+2, Oprinca); rezerve M. Țăranu, Bucșa, D. Roman. Antrenor Dan Roman. Metalurgistul: Csapo – Haj (81, Bura, debut), Dohotariu, I. Grozav, Șuteu (73, Vitinha) – Udrea, Boldea, M. Neagu/ cpt (54, Vlădia), Căt. Pop (54, Tîrla), Cocan, M. Domșa (73, P. Păcurar); rezerve Perjeriu, S. Itu, L. Itu, Topor. Antrenor Lucian Itu.

Este și miză financiară la mijloc, FRF premiind calificarea în etapa superioară, dar mai ales oportunitatea unui duel, în 13 septembrie, cu o grupare din eșalonul superior (în turul 3 participă 29 de echipe calificate din turul secund și celelalte 19 formații din Liga 2).

Arbitri Cl. Ștef, C. Bojan (ambii Tg. Mureș), R. Moldovan (Sâncraiu de Mureș) Observator V. Hrițac (Simeria)