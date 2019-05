FOTO: Owner’s Choice Ana Sauvignon Blanc 2018 și Jidvei Fetească Regală 2009, singurele vinuri din România distinse cu Marea Medalie de Aur la Concours Mondial de Bruxelles 2019

Cu aceste două distincții extrem de importante, Jidvei face încă un pas înainte, devenind primul producător român de vinuri care obține această performanță deosebită în cadrul unuia dintre cele mai prestigioase și riguroase concursuri internaționale de vinuri.

Aflată la cea de-a XXVI-a ediție, marea competiție itinerantă de vinuri, Concours Mondial de Bruxelles, s-a desfășurat anul acesta în perioada 2-5 mai, la Aigle, în regiunea elvețiană Vaud, situată la marginea Văii Ronului și înconjurată de Alpii Elvețieni.

Din totalul de 9.150 de vinuri înscrise anul acesta în concurs, doar 91, un procent de 1%, s-au calificat pentru cea mai râvnită distincție, Marea Medalie de Aur, iar dintre acestea doar 22 au fost vinuri albe.

În urma evaluării juriului extrem de atent selecționat, format din specialiști recunoscuți și apreciați la nivel internațional pentru capacitatea lor de a evalua vinurile – cercetători, oenologi, comercianți și distribuitori, ingineri, jurnaliști, critici și scriitori de specialitate și reprezentanți ai industriei vinurilor – Owner’s Choice Ana Sauvignon Blanc 2018 și vinul de vinotecă Jidvei Fetească Regală 2009 se regăsesc printre cele mai bune vinuri albe ale lumii, un procent de doar 0,24% din totalul vinurilor înscrise în concurs. Vinurile care s-au încadrat pentru Marea Medalie de Aur au fost calificate drept excepționale, obținând un scor situat între 91,1 și maximul de 100 de puncte, remarcându-se prin expresivitate, finețe și caracterul lor unic.

Owner’s Choice Ana Sauvignon Blanc 2018 este un vin limpede, plin de strălucire, de culoare galben-auriu. La nivel olfactiv, se remarcă aromele de fructe galbene și citrice, dar și delicate accente de pâine cu semințe. Aceste arome se regăsesc și în gustul său dominat de o bogată paletă de citrice, conferind vinului o remarcabilă continuitate aromatică. Bine structurat, cu taninuri dulci, acest vin este generos, cu un final lung, bine stăpânit.

Jidvei Fetească Regală 2009 are culoarea galben-auriu și se deschide olfactiv cu arome delicate de gutui, pepene galben și miere răscoaptă, buchet pe care timpul l-a desăvârșit în liniște. Gustul său plin și rotund este dominat de notele catifelate de fructe exotice, cu accente ușor amărui de migdale. Un vin elegant, onctuos, plin de savoare.

În perioada cuprinsă între lansarea gamei, în anul 2012, și până în prezent, vinurile Owner’s Choice au reușit să se impună în cadrul a numeroase competiții, obținând performanțe spectaculoase confirmate de cele peste 100 de medalii obținute la unele dintre cele mai importante concursuri de la nivel mondial, dintre care menționăm Concours Mondial de Bruxelles, Concours Mondial du Sauvignon, Decanter World Wine Awards, Femmes et Vins du Monde, Mundus Vini Wine Challenge, Austrian Wine Challenge Vienna, International Wine and Spirit Competition, London Wine Competition, International Wine Trophy Frankfurt și Vinalies Internationales Competition.

Ana Sauvignon Blanc a repurtat nu mai puțin de 30 de medalii, dintre care 10 de aur și 12 de argint, obținute la competiții de renume precum Concours Mondial de Bruxelles, Concours Mondial du Sauvignon, MUNDUS Vini, Berliner Wein Trophy și Vinalies Internationales.

Vinurile Jidvei din recolta anului 2018 au fost distinse în acest an cu peste 100 de medalii în cadrul unor concursuri internaționale de prestigiu. Ana Sauvignon Blanc 2018 a avut o evoluție remarcabilă în cadrul acestor competiții, reușind să obțină pe lângă Marea Medalie de Aur, alte două medalii de aur și trei de argint.

Participarea României din acest an la Concours Mondial de Bruxelles a avut rezultate îmbucurătoare, încă 19 de vinuri produse în țara noastră fiind distinse cu medalii de aur și argint, dintre care amintim medaliile de argint pentru alte două vinuri Jidvei din recolta anului trecut: Mysterium TR+SB 2018 și Owner’s Choice Ana Chardonnay 2018.

Despre Jidvei

Grupul Jidvei (www.jidvei.ro), cel mai mare producător de vin din România, deține cea mai mare plantație viticolă din țară și cea mai mare podgorie din Europa cu proprietar unic, având 2.500 de hectare de viță-de-vie și crame dotate cu cele mai performante echipamente, situate la Jidvei, Tăuni, Blaj și Bălcaciu.

În zona DOC „TÂRNAVE” – sub denumirea JIDVEI, se produc unele dintre cele mai apreciate vinuri și spumante românești, calitatea acestora fiind confirmată an de an de medaliile obținute la competiții internaționale. Vinurile de Jidvei au fost distinse în ultimii 10 ani cu peste 500 de medalii în cadrul celor mai prestigioase concursuri de profil din lume.

Despre Owner’s Choice

Gama de vinuri exclusiviste Owner’s Choice, destinată segmentului super-premium, reunește vinuri selecționate, obținute din struguri recoltați de pe parcele cu expoziție sudică, scăldate din plin de soare, în urma unui proces de vinificație atent urmărit atât pe parcursul evoluției viței-de-vie și a strugurilor în vederea determinării momentului optim de recoltare, cât și pe parcursul recoltării. Aceasta se realizează exclusiv manual, iar pe parcursul transportării strugurilor la cramă este utilizată gheață carbonică, ce contribuie la menținerea unei temperaturi scăzute, protective și antioxidante.

Alegerea vinurilor Owner’s Choice se face în urma unei degustări „în orb” a peste 30 de vinuri, degustare închisă cu o concepție științifică obiectivă, bazată pe rigoarea percepțiilor senzoriale. Vinurile sunt apreciate de un juriu format din oenologi, tehnologi, degustători autorizați și jurnaliști din presa de specialitate.

Despre Concours Mondial de Bruxelles

Concours Mondial de Bruxelles este o competiție cu organizare complexă, reprezentând un reper important în sfera concursurilor internaționale de vinuri, fiind recunoscută mai ales datorită reputației sale în ceea ce privește procesul de selecție a participanților și rigurozitatea desemnării câștigătorilor. Garanția calității vinurilor premiate în cadrul competiției este întărită și de verificările ulterioare, Concours Mondial de Bruxelles fiind prima competiție internațională care a introdus verificări post-concurs ale vinurilor premiate, asigurând astfel legitimitatea rezultatelor. După competiție, o gamă largă dintre mostrele de vinuri premiate este analizată de un laborator autorizat și evaluat de o echipă de oenologi pentru a fi comparate cu vinurile disponibile în comerț.

Anul acesta, vinuri provenind din 43 de țări au fost distinse de juriul competiției cu medalii de argint , aur și Marea Medalie de Aur. În fruntea clasamentului celor 46 de țări producătoare de vin care au înscris vinuri în concurs, se situează Spania, cu 626 de medalii, și Franța, cu 614 medalii, cea din urmă obținând cele mai multe medalii din cadrul concursului pentru vinuri albe și spumante.