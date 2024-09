FOTO | O familie de români promovează valorile naționale, de trei decenii la Casa de Cultură belgo-română, Arthis, din Bruxelles

Liviu și Carmen Hopârtean, reușesc de trei decenii să promovoze valorile românești peste hotare, mai exact în capitala Belgiei, chiar în inima Bruxellesului. Aceștia, de-a lungul timpului, au organizat diferite evenimente culturale și sociale prin care au încercat să păstreze vii tradițiile și cultura românească.

În cadrul Asociației Arthis, au avut loc multe evenimente create pentru a pune în valoare identitatea românească, dar și activități în diferite domenii pentru integrarea comunității românești din Bruxelles. Printre acestea, se numără expoziții de fotografie și pictură, festivaluri, concerte, lansări de carte și chiar cursuri de limba română, franceză, olandeză și engleză.

De asemenea, Arthis găzduiește și un post de radio, creat sub sloganul „Radio-TV Arthis la Bruxelles, mai aproape de noi, mai aproape de România” care este menit să țină contactul permanent cu comunitatea românească. Radio-TV Arthis, are în grila de programare emisiuni dedicate tuturor categoriilor de public, respectiv copii, tineri, persoane în vârstă, muncitori, dar și cercetători.

Unul dintre evenimentele culturale deosebite organizate de Asociația Arthis este „Primăvara Românească”, care a devenit o tradiție și pe care europarlamentarul Victor Negrescu îl sprijină de 10 ani. Prin intermediul festivalului, sunt promovate tradițiile și cultura din județul Alba în inima Europei. În ediția de anul acesta, a avut loc o expoziție a celor mai frumoase locuri din județ, chiar în clădirea Bursei din Bruxelles. Evenimentul a fost onorat de prezența primarul din Bruxelles, personalitate care are o relație apropiată cu Asociația Arthis și se implică în sprijinirea inițiativelor culturale românești.

Deși locuiesc de 35 de ani în Bruxelles, soții Hopârtean nu și-au uitat rădăcinile, ci din contră, au încercat să aducă o parte de suflet românesc și în capitala Belgiei prin acțiunile pe care le-au desfășurat în cadrul Asociației Arthis. Pentru contribuțiile semnificative pe care le-au avut în păstrarea tradițiilor românești, meritele le-au fost recunoscute anul acesta de statul român, care le-a oferit o distincție onorifică.

„Eu sunt foarte legat de județul Alba, pentru că originile mele sunt de acolo și sunt chiar mândru de acestea. Mama era din Stremț și tata s-a născut în Șpălnaca, lângă Ocna Mureș. Am trăit o perioadă în Aiud, și în Alba Iulia, iar apoi am ajuns să cutreierăm România, pentru că părinții se mutau cu serviciul, dar niciodată nu am uitat zona respectivă și legăturile pe care le-am avut atât de strânse cu partea aceasta a României. Deși suntem aici de 35 de ani, am rămas români și suntem români. Ne-am dedicat și comunității românești, încercând să îi ajutăm și să îi sprijinim prin tot ceea ce facem aici. Am făcut-o și datorită sprijinului pe care l-am primit de la diferitele personalități care au fost de-a lungul anilor în jurul nostru. Victor Negrescu, nu este doar un om extraordinar de activ, dar a fost un sprijin foarte mare în toți acești ani„, a declarat Liviu Hopârtean, președintele Casei de Cultură belgo-române Arthis, din Bruxelles.

Recent, tot din dorința de a sprijini comunitatea românească, pe lângă implicările în evenimentele culturale, doamna Carmen Hopârtean a făcut un pas în viața politică, fiind pe listele candidaților la Primăria din Bruxelles, dar și pe listele Camerei Deputaților, din partea Partidului Socialist Belgian, care este la cârma Bruxellesului în prezent.

