FOTO| O elevă din județul Alba, NOTA ZECE pe tot parcursul școlii: Andreea Negoițescu visează să lucreze în cercetare

Andreea a absolvit în urmă cu câteva zile clasa a XII-a a Liceului Teoretic ,,David Prodan” din Cugir, clasa de matematică-informatică intensiv informatică.

În cadrul careului organizat cu prilejul festivităților de final de an școlar, a primit premiul întâi pentru clasa a XII-a și a fost declarată șefă de promoție cu media 10. ,,Am fost copleșită de emoții, mai ales că a fost ultima festivitate de premiere din timpul liceului. M-au încercat sentimente contradictorii, de bucurie și nostalgie. Am ținut și un discurs”, a dorit să ne mărturisească Andreea Negoițescu, eleva de nota zece. Pentru că ea, n-a obținut doar media zece pentru clasa a XII-a, ci a avut numai medii de zece pe tot parcursul anilor de învățătură.

Clasele I-VIII le-a urmat la Școala Gimnazială „Singidava” Cugir. Primii pași pe calea cunoașterii i-au fost îndrumați de prof. înv. primar Borza Monalisa, ,,care prin dăruirea sa, mi-a insuflat dragostea de carte și mi-a deschis aripile spre succes, căci încă de atunci am participat la diverse concursuri și olimpiade școlare, la care a obținut rezultate deosebite, atât la etapele județene, cât și la cele naționale”. Cunoașterea a continuat sub îndrumarea profesoarei Drogoțel Viorica, datorită căreia iubește matematica. A ales să urmeze cursurile liceale la clasa de matematică-informatică, având ca diriginte pe prof. Vanț Lilica, iar, mai apoi, pe prof. Copăceanu Adriana. ,,Întotdeauna am admirat dedicarea dumnealor pentru profesie, valorile și principiile pe care le urmează în viață și pe care ni le transmit nouă, elevilor”, ne spune Andreea.

Acum așteaptă Bacalaureatul, iar pe viitor și-a propus să urmeze cursurile Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cel mai probabil la Facultatea de Matematică și Informatică, chiar dacă visul ei ar fi să lucreze în cercetare, deoarece este atrasă de tot ceea ce înseamnă știință și tehnologie.

Este pasionată și de artă, astfel că mare parte a timpului ei liber îl dedică desenului grafic. De asemenea, îi place să călătorească, să descopere locuri noi, a căror frumusețe să o imortalizeze prin fotografii. Este mândră de părinții săi. Tatăl lucrează la Star Transmission Cugir, ca și System leader, iar mama este profesor învățământ primar la Școala Gimnazială „Singidava” Cugir. Cum de a-i aobținut performanțele cu medii numai de zece? ,,Am muncit cu seriozitate, în general acordând în jur de trei ore pe zi studiului, în funcție de volumul temelor primite.

Materia mea preferată și pentru care lucrez dintotdeauna cu mare plăcere este matematica, dar am o pasiune aparte și pentru informatică și fizică”. Profesorii, diriginții și toți cei care o cunosc, spun despre Andreea că are o mare capacitate de muncă, este harnică, ambițioasă, dedicată studiului, că privește cu seriozitate, nu doar activitatea sa strict profesională ci și celelalte preocupări extrașcolare.

O felicităm și noi în numele ziarului Unirea, pe tânăra performeră – de nota zece și îi dorim ca viața să îi ofere tot ce este mai frumos!

Constantin PREDESCU