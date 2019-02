FOTO: O artistă originară din Alba crează ceasuri de perete unicat, pe suport de vinil sau lemn și “crește” câmpuri de maci chiar și pe pereții unui spital

Flori și culoare, dar mai ales suflet, așa poate fi caracterizată în doar câteva cuvinte o artistă din Alba care uimește prin creațiile sale inedite și unicat, dar și prin frumusețea unor gesturi menite să aducă zâmbetul pe buzele celor care îi admiră operele.

Ceasuri de perete pictate prin tehnică proprie, experimentată și îmbunătățită continuu timp de 7 ani, picturi realizate în ulei și acrilice pe pânză, vase, boluri și farfuriuțe decorative, chiar și torturi sau mai nou încălțăminte, toate pictate manual, poartă semnătura Gabrielei Auer.

Originară din Alba, artista Gabriela Auer a descoperit încă de mică pasiunea pentru pictură și pentru culori. Născută în Alba Iulia la 14 martie, și-a petrecut copilăria la Zlatna, unde a urmat cursurile Şcolii Generale şi Liceul, apoi în 1995 a absolvit Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Chiar dacă de meserie este economist, a simțit că are vocația unui artist: “Pasiunea pentru pictură și culori am avut-o de când mă știu, de pe la 2 anișori am început să desenez și să colorez. Ca și copil, îmi aduc aminte că nu pierdeam nici un prilej care mi se ivea pentru a desena, eu nu m-am plictisit niciodată. În vacanțe îmi găseam repede ceva de făcut, care avea tangență cu desenul și culorile. Chiar și atunci când învățam obișnuiam să fac mici pauze în care desenam pe o bucată de hârtie aflată la îndemână. Primul set de culori de ulei l-am primit încă din clasa a 7-a și eram foarte încântată să experimentez pictura cu ele”, povestește Gabriela.

Primele picturi adevarăte, ulei pe pânză le-a realizat pe când avea 18 ani, după terminarea liceului, undeva prin 1988, iar în timpul facultății a realizat diverse picturi în tuș, care înveseleau puțin pereții camerelor de cămin. Timp de 7 ani, din 1988 şi până în 1996, artista a mai realizat câteva zeci de picturi în culori de ulei pe pânză, picturi aflate în prezent în colecţii particulare din ţară.

A urmat apoi o perioadă de 15 ani de pauză în pictură, pentru că timpul nu îi permitea. În schimb, în paralel cu serviciul, în toți aceşti ani, a realizat multe lucrări de grafică, mai exact o colecţie numeroasă de desene geometrice în tuş, unicate (cu efect 3D), precum şi diverse lucrări în creion.

Din anul 2011, Gabriela a reînceput să picteze pe pânză, în culori acrilice și în culori de ulei. Timp de 2 ani, între 2012-2013 a urmat cursurile de pictură şi grafică, organizate de către Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia, sub îndrumarea doamnei profesor Viorica Boitor. Din februarie 2014 până în ianuarie 2016, fiind și membră a Asociației ARTTRAD din Sebeș, a participat la ateliere săptămânale de pictură, sub îndrumarea pictorului Dori Susan, care cu multă răbdare și pasiune pentru pictură i-a călăuzit pașii în minunata lume a culorilor.

Din activitățile inedite pe care le-a experimentat în domeniul acesta, pe lângă clasicele picturi pe pânză, mai uzuale și comune în lumea pictorilor, Gabriela crează ceasuri unicat, pictate prin tehnică proprie, experimentată și îmbunătățită continuu timp de 7 ani:

“Sunt mândră când vine vorba despre ceasurile pictate de mine, toate creații proprii, inedite, unicat. Am deja o experiență de 8 ani de zile de când le creez și idei îmi vin în mod continuu. Nici nu apuc să le pun în practică, unele sunt încă la stadiul de proiect, închise acolo într-un sertăraș din mintea mea, așteptând să le scot la iveală, când timpul îmi va permite”, spune Gabriela.

Mai pe înțeles, confecționează ceasuri de perete, pe diverse suporturi (de obicei vinil sau lemn), iar pe cadranul acestora execută câte o pictură originală, de fiecare dată alta. În felul acesta, fiecare ceas finalizat, este unicat.

“Pictura este executată pe cadranul ceasului, apoi vernisez cu lac de protecție pe toată suprafața acestuia, adică peste pictură și cifrele orelor, scrise tot de mine. Acest lac de protecție oferă o durabilitate în timp și păstrarea culorilor așa cum au fost ele inițial. La final montez mecanismul de ceas și acele, pun bateria și gata. Rezultatul final: o mică operă de artă, gata de agățat pe perete, dar care are și o utilitate practică pentru că măsoară secundele.”

Cea mai recentă expoziție, unde a expus numai ceasuri pictate și numai cu bufnițe decorative, a fost în Mediaș, la Muzeul Gazelor Naturale, în perioada 03 decembrie 2018 – 10 ianuarie 2019. A expus un număr de 30 de ceasuri pictate cu bufnițe, bufnița fiind, printre altele, simbolul orașului Mediaș.

Un gest minunat și un proiect de suflet al artistei este decorarea pereților dintr-un spital cu un câmp de maci, parfumat de generozitate și gânduri bune:

“Un alt lucru cu care mă mândresc și care mi-a adus o satisfacție sufetească deosebită, a fost faptul că în iunie 2018 am avut inițiativa și am pictat voluntar, motive florale pe pereții Spitalului CFR din Sibiu. Am pictat mai exact pereții de la recepția spitalului și recepția Policlinicii Spitalului CFR, schimbând total atmosfera în una optimistă, plină de energie și culoare.

Acesta este un mod de exprimare pentru mine și totodată modalitatea prin care eu am ales să aduc bucurie, zâmbete și speranță pe fața celor din jurul meu. Este un proiect la care visam și doream să-l realizez de câțiva ani, dar aici, în Sibiu am găsit deschiderea necesară din partea oamenilor ca să îl pun în practică și mă bucur enorm că s-a întâmplat așa. Evident, acest proiect doresc să îl continui, mai am planuri similare și pentru anul acesta, în limita timpului liber de care voi dispune.”

Prima expoziție personală de pictură a fost găzduită în municipiul Sebeș, la Centrul de Cultură ,,Lucian Blaga”, în perioada 02 – 17 aprilie 2014. Expoziția a fost organizată în parteneriat cu Asociaţia Arttrad ,,Valea Frumoasei” Sebeş, Uniunea Artiştilor Plastici și Centrul de Cultură ,,Lucian Blaga” Sebeş.

A doua expoziție personală de pictură a fost deschisă publicului la Muzeul municipal din Mediaș, în perioada 28 aprilie – 01 iunie 2014

A treia expoziție personală de artă plastică a fost, spre marea bucurie a artistei, în Sibiu, la Turnul Sfatului și s-a desfășurat în perioada septembrie – octombrie 2016.

A patra expoziție personală de pictură s-a desfășurat în Sibiu, la Turnul Sfatului și a fost deschisă publicului în perioada 01 – 30 septembrie 2017.

A cincea expoziție a fost găzduită tot la Turnul Sfatului, în perioada 01 iulie – 30 august 2018.

A șasea expoziție de pictură s-a desfășurat la Cercul Militar Sibiu, în perioada 15 septembrie – 25 octombrie 2018.

A șaptea expoziție de pictură, la Turnul Sfatului din Sibiu, etaj 4, începând din 03 noiembrie 2018 (și care este și în prezent).

A 8-a expoziție de pictură, la Muzeul Gazelor Naturale din municipiul Mediaș, în perioada 03 decembrie 2018 – 10 ianuarie 2019, unde a expus doar ceasuri de perete pictate, cu bufnițe decorative, bufnița fiind un simbol al orașului Mediaș, în total fiind expuse 30 de ceasuri, toate unicat.

Din 2013 până în prezent, Gabriela a mai participat cu lucrări la numeroase expoziții de grup naționale și internaționale și a luat parte la o tabără de pictură, în Cavnic, județul Maramureș.

În luna martie, ceasurile Gabrielei Auer pot fi admirate într-o nouă expoziție la Turnul Sfatului, din Sibiu.