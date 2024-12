FOTO | MOMENT ISTORIC la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia: Uși mereu deschise, prin tur virtual. Ce pot descoperi vizitatorii în „Biblioteca de buzunar”

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia va avea de marți, 24 decembrie 2024, ușile mereu deschise prin intermediul unui tur virtual denumit sugestiv „Biblioteca de buzunar”, anunță reprezentanții instituției de cultură.

„Biblioteca din buzunar! Așa am putea numi darul pe care vi l-am pregătit. De peste jumătate de an deja, lucrăm la turul virtual al Bibliotecii Batthyaneum împreună cu prietenii noștri de la Explora Terra Group Inc., cu asistența permanentă a lui Yann Menard. Am ajuns la rezultate remarcabile, credem noi.

Aceasta este doar o primă versiune; ea va putea fi permanent îmbunătățită, inclusiv cu realitate augmentată și posibilități de interacțiune uluitoare cu ajutorul ochelarilor 3D. Cu speranța restaurării, care e mai aproape decât am visat vreodată, vom avea un „atunci” și un „acum”, cum arăta cândva biblioteca și cum va arăta ea odată restaurată.

În turul virtual veți descoperi inclusiv macheta 3D a clădirii, accesul direct la fiecare nivel, accesul în locuri imposibil de văzut în alte condiții, accesul în Observatorul astronomic și o proiecție reconstituită a planului interior. Veți avea în sala mare acces la linkul direct pentru copia digitală a Codexului aureus și link direct la toate colecțiile digitizate până acum din bibliotecă.”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Batthyaneum din municipiul Alba Iulia.

TUR VIRUAL la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia: AICI.

