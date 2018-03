FOTO: Moment aniversar la Școala Gimnazială nr.3 Cugir. Cum au sărbătorit copiii din ,,Clasa fluturașilor” 100 de zile de step by step

Primăvara a adus copiilor din cadrul alternativei educaţionale ,,Step by Step”, de la Școala Gimnazială nr. 3 Cugir, un dar minunat: Sărbătorirea celor 100 de zile de şcoală. Cu emoţii, entuziasm şi creativitate, elevii clasei pregătitoare B ,,Clasa Fluturașilor” îndrumați de prof. înv. primar: Rozalia Mihu și Eugenia Bogdan, au realizat alături de părinți, bunici și invitați, o sărbătoare dedicată primelor 100 de zile de școală prin momente pline de semnificaţii şi aşteptări valoroase pentru toţi cei prezenţi.

Cel mai important, mai aşteptat și mai atractiv moment a fost expunerea colecţiilor personale din 100 de obiecte, realizate la ceas aniversar, de copii pentru acest eveniment. Album cu poze din prima zi de școală și până în prezent, machete cu 100 de mașinuțe sau 100 de nasturi, 100 de stegulețe, castelul regelui sau colecția de 100 de obiecte folosite în construcții, sunt doar câteva exemple . O surpriză neașteptată a fost oferită de colegii mai mari din clasa a III-a B, step by step, (prof. Dorina și Dorin Brândușe) care i-au ,,răsfățat” pe cei mici cu frumoase cântece și i-au asigurat de tot sprijinul lor. La activitate a participat și directorul școlii, prof. Stela Anca Țîrlea care a folosit prilejul de-ai felicita deopotrivă pe copii, părinți si cadre didactice pentru parcurgerea celor 100 de zile de școală în alternativa educațională Step by Step.

„Astăzi, fost o zi foarte importantă pentru clasa noastră, pentru că am împlinit 100 de zile de activitate. Ne-am pregatit mult pentru a sărbători, aşa cum se cuvine în acest moment, care este unul specific alternativei step by step şi care are ca obiectiv principal evidenţierea cunostinţelor instructiv – educative pe care le-au acumulat”, au ținut să precizeze profesoarele Rozalia Mihu și Eugenia Bogdan. Se poate concluziona că a fost o activitate specială, sensibilă şi cu multiple semnificaţii, fapt ce impune să felicităm atât învăţătoarele, copiii, cât şi părinţii. Evenimentul s-a încheiat la sala de evenimente a restaurantului WeekUp cu o surpriză oferită de părinții copiilor, tortul festiv, urmat de ritmuri muzicale. (C.P.)