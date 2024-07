FOTO: Micuțele baschetbaliste de la LPS Alba Iulia, experiență inedită la Costinești la festivalul Under 10 de babybaschet

Micuțele baschetbaliste de la LPS Alba Iulia, experiență inedită la Costinești la festivalul Under 10 de babybaschet. Fetele antrenate de Andreea Beldian au câștigat 6 meciuri din 9 disputate

O nouă experiență inedită pentru micuțele baschetbaliste de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, prezente la Costinești, la festivalul național de babybaschet Under 10. Competiția juvenilă a reunit 23 de echipe la feminin și 92 la masculin, fiind un adevărat regal al sportului sub panou.

„Dacă anul trecut fetele s-au aflat la prima competiție oficială, acum a fost altceva. A rezultat un turneu foarte reușit și sunt mândră de toate jucătoarele. Am muncit foarte mult pe parcursul anului, iar asta s-a văzut pe teren. Am acumulat experiență la acest turneu, iar victoriile au fost un plus. Vreau să felicit atât fetele, cât și părinții care le-au susținut”, a punctat antrenoarea Andreea Beldian (27 de ani).

Fostă jucătoare de baschet la CSU Alba Iulia, echipa din orașul natal, Sirius Tg. Mureș, Universitatea Cluj și Phoenix Constanța, Andreea a reprezentat România la Europenele Under 18 și Jocurile Europene Universitare.

Formația din Cetatea Marii Uniri a înregistrat 6 victorii din 9 meciuri, rezultatele nu au contat, însă pentru conformitate le prezentăm în cele ce urmează: 25-14 cu CSȘ Bega Timișoara, 37-16 cu KSE Târgu Secuiesc, 11-50 cu Dan Dacian Negru, 26-13 cu ACS Smart Basktetball Team Cluj, 35-14 cu Laguna București, 33-22 cu LA Baschet Cluj-Napoca, 53-13 cu Templiers Academy Galați, 19-34 cu LPS Galați și 14-18 cu ABC Leii București LPS Alba Iulia a mizat pe Evelyne Bișboacă, Ana Corpodean, Adelina Cristea, Irina Damian, Dana Dobrescu, Daria Dumitrache, Natalia Medrea, Georgiana Mezei, Natalia Negriu, Iulia Oprean, Veronica Oprinca și Sofia Suciu (câteva dintre acestea prezente și în 2023). Statiunea de tineret Costinesti a devenit “capitala baschetului juvenil romanesc”, urmând în această săptămână turneul de minibaschet Under 12, cu LPS Alba Iulia, antrenor Raluca Dan, printre protagoniste.

