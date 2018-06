FOTO. Menţiune obţinută de lotul olimpic al judeţului Alba la etapa naţională a Olimpiadei Universul cunoaşterii prin lectură, pentru elevii din mediul rural

În perioada 1-3 iunie 2018 s-a desfăşurat la Galaţi, ediţia a VI-a a etapei naţionale a Olimpiadei Universul cunoaşterii prin lectură, competiţie destinată elevilor din mediul rural, care a reunit sub semnul competiţiei peste 180 de elevi din 41 de judeţe ale ţării. La această olimpiadă judeţul nostru a fost reprezentat cu cinste de elevele: Cibu Maria (clasa a V-a) de la Şcoala Gimnazială Daia Română, Muscă Miruna (clasa a VI-a) – Şcoala Gimnazială Şona, Cătăuţă Casiana (clasa a VII-a) – Şcoala Gimnazială “Ion Pop Reteganul” Sîncel si eleva Ionescu Bianca (clasa a VIII-a) – Şcoala Gimnazială “Nicolae Drăgan” Galda de Jos.

În cadrul competiţiei, fetele care au format lotul reprezentativ al judeţului au reuşit să obţină un punctaj bun care le-a situat pe locul 5, obţinând astfel, menţiunea a doua. Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni: proba practică, care a constat în realizarea şi prezentarea unui portofoliu, având în centru o personalitate marcantă a judeţului şi proba scrisă, desfăşurată sub semnul muncii în echipă.

La această olimpiadă a fost prezentă atât la festivitatea de deschidere, cât si la premiere d-na conf. univ. dr. Mina-Maria Rusu, inspector de limba şi literatura română din Ministerul Educaţiei Naţionale, care a apreciat calitatea concursului şi a concurenţilor, aflată în creştere în fiecare an.

Pe parcursul celor trei zile ale competiţiei, gazdele s-au străduit să le ofere copiilor nu doar o organizare de excepţie, ci şi momente de bucurie şi relaxare în oraşul teilor de la malul Dunării, fapt ce i-a făcut să se simtă apreciaţi că au ajuns la acest nivel.

