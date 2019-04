FOTO: Medaliat cu aur și premiant, Răzvan Mircea (LPS-CSȘ Alba Iulia), campion național la judo Under 14

De curând, la Satu Mare, s-a desfășurat Campionatul Național de Judo Under 14 (sportivi din anii 2006 și 2007) și Under 16 (anii 2004 și 2005), competiție în cadrul căreia Răzvan Mircea (LPS-CSȘ Alba Iulia) a devenit campion național, câștigând medalia de aur, la Under 14, în limitele categoriei +73 de kilograme. Talentatul judoka, pregătit de 5 ani de profesorul Ștefan Toma, este un obișnuit al podiumurilor de premiere în ultimii ani, după ce în 2018 a cucerit titlul, iar în urmă cu doi ani a fost vicecampion național, o constanță la nivel înalt.

În vârstă de 13 ani, Răzvan Mircea este de lăudat, întrucât îmbină învățătura cu sportul într-un mod remarcabil, fiind premiant al Școlii Gimnaziale “Liviu Rebreanu” din Alba Iulia. “Un elev și în același timp un sportiv cu rezultate extraordinare, inteligent, se vede asta și pe tatami. Dacă va continua în același ritm, cu siguranță va fi cooptat în lotul național. Am cucerit prima medalie din 2019 și ne bucură acest lucru”, a declarat antrenorul Ștefan Toma.

Să mai precizăm faptul că la naționalele de la Satu Mare, Tudor Grădinaru (LPS-CSȘ Alba Iulia) s-a clasat pe locul cinci la categoria 81 de kilograme, o altă distincție fiind cucerită de Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia) – bronz la Under 16 (categoria 81 kilograme). Peste două săptămâni, la Sibiu, în 12-14 aprilie, este programată etapa de Euroregiune pentru sportivii Under 15.