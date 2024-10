FOTO | Marius Hațegan: Vești “BETON/ASFALT”, la propriu, de pe două drumuri județene din Alba!

Așa cum am promis, așa ne ținem de cuvânt. Sunt bucuros să anunț că am am început așternerea primului strat de asfalt pe Drumul Județean 107 V, Sânmiclăuș-Fărău. 11,4 kilometri de șosea vor beneficia de modernizare completă, ca urmare a unui proiect implementat de către Consiliul Județean Alba.

Suntem în grafic și pe Drumul Județean 705, între Zlatna și Almașu Mare. Constructorul lucrează în forță pe partea de consolidări, mai precis la zidurile de sprijin care au o adâncime de 5 metri. În paralel, se intervine și pe parte de terasamente, unde betonul existent anterior a fost înlocuit cu straturi de balast si piatră spartă.

Vă voi ține permanent la curent cu stadiul lucrărilor pe cele două șantiere la care am făcut referire în această postare. Tuturor drumuri bune! Transmite național liberalul Marius Hațegan.

