FOTO: LPS Sebeș, victorie în derby-ul de la Cluj, locul întâi și calificare la turneul semifinal!

LPS Sebeș, echipa juniorilor Under 17, a reușit o victorie în derby-ul extern de la Cluj, scor 2-0 (0-0), cu LPS Cluj, s-a clasat pe locul întâi în Seria a 14-a și s-a calificat în turneul semifinal la acest nivel juvenil!

A fost un meci pe muchie de cuțit, de „care pe care”, dispută în care învingătoarea trecea în etapa următoare a campionatului național. indiferent de rezultatul înregistrat de Viitorul Cluj Junior. LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș s-a impus cu 2-0 (0-0), goluri reușite de Hăprian (59) și Dărămuș (81) și a făcut pasul cel mare.

Înaintea celei de-a 5-a runde, trei echipe erau la egalitate și despărțite de golaveraj, LPS Sebeș (golaveraj 8-4), Viitorul Cluj (golaveraj 7-4) și LPS Cluj-Napoca (8-7), asta după ce în etapa trecută, în „Arini” formația condusă de Cosmin Groza a furnizat o altă surpriză și a învins 2-1 pe cealaltă contracandidată la prima poziție.

„În acest campionat am pornit ca outsideri și am terminat pe prima poziție. Am avut parte de un meci de uzură, cu presiunea ce și-a pus amprenta pe calitatea jocului, dar important este ceea ce am reușit. Suntem foarte fericiți. În continuare vrem să jucăm, să progresăm și să ne calificăm„, a spus antrenorul Cosmin „Coco” Groza. Formula LPS Sebeș a fost alcătuită din Paulleti – G. Fleacă, Dărămuș, B. Popescu, Szekely – Coșar, Osz-Strakator, T. Stanciu, Hăprian, L. Marcu, Grecu; au mai intrat G. Popa, Reti, Buhazi, Fălămaș, Adam; pe bancă Negrușa, Tutelea.

La Under 19, LPS Sebeș a pierdut 0-8 (0-4) cu LPS Cluj, din pricina numeroaselor absențe din efectivul lui Doru Oancea, însă în etapa superioară a acces Viitorul Cluj Junior, la golaveraj, ce a trecut de ACB Ineu cu un neverosimil 15-0!

Câștigătoarele seriilor din etapa regulară se califică în prima etapă eliminatorie, din 28 mai (tragerea la sorți a optimilor de finală va fi în 24 mai).