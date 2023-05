FOTO: LPS Alba Iulia, locul 10 la nivel național la baschet Under 13

La începutul lunii mai, la Thisted (Danemarca) a avut loc Campionatul European de Powerlifting, competiție care a reunit cei mai valoroși sportivi de profil, ce avea să consfințească prezența României în topul țărilor importante în acest sport. Generator de mare performanță în powerlifting, România s-a prezentat în Danemarca având de respectat statutul de favorită la medalii și a reușit să obțină 31 de medalii (cu aportul deosebil al reprezentanților Iron Team Ploiești și Bihorul Beiuș), dar și ale clasări în primele 6 sau 10 locuri. Din acest total, 7 distincții au fost cucerite de competitori din Alba: o medalie de aur, alte 3 de argint și trei de bronz.

“Poate că, pentru prima dată de-a lungul istoriei noastre recente, putem invoca arbitrajul ca formă de a mai potoli avântul unei țări din estul Europei, despre care s-a crezut o lungă perioadă că nu are capacitatea logistică și umană de a se lupta de la egal la egal cu istoria și tradiția țărilor bogate. Cu toate acestea, după cum v-am obișnuit deja, nu o să invocăm obstacolele, ci reușitele unor sportivi care an de an poartă discret în bagajele prezente pe marile aeroporturi, steagul României, cu speranța că poate următoarele medalii vor determina și recunoașterea socială mai consistentă a valorii lor și implicit a celor care produc astfel de rezultate”, a transmis Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting.

Lotul național a fost compus din competitori proveniți din Alba Iulia (CS Unirea și CS Universitatea), Timișoara, Oradea. În ordine cronologică, cele mai importante rezultate ale sportivilor din Alba au fost:

*Bianca Todorescu (categoria 52 kg, junioare II, Under 18, CS Unirea Alba Iulia): o medalie de aur (85 kg la proba de împins din culcat având greutate corporală 50,99 kg), locurile 4 la genuflexiuni, îndreptări și total, locul 3 pe echipe;

*Alexandra Cazacu (cat. 57 kg, junioare I, Under 23, CS Unirea Alba Iulia): două medalii de argint (genuflexiuni 150 kg și îndreptări 142,5 kg) și o medalie de bronz la total (350 kg), cel mai bun rezultat personal într-o competiție oficială;

*Paul Bejenariu (cat. 105 kg, juniori I, CS Universitatea Alba Iulia Iulia) – o medalie de bronz la împins din culcat (247,5 kg ridicate: încercarea la 250 kg care i-ar fi adus aurul a fost acordată de arbitri dar descalificată de juriu din proprie inițiativă, fără să existe vreo contestație) și o medalie de bronz la total (830 kg, cu 10 kg mai mult decât la ediția de anul trecut);

*Andreea Vasilescu (cat. 57 kg, senioare, CS Universitatea Alba Iulia): locul 4 la total (435 kg) în cea mai disputată categorie, locul 5 la genuflexiuni (182,5 kg, record național!);

*Andrei Irimie (cat. 83 kg, seniori, CS Unirea Alba Iulia): medalie de argint la proba de împins din culcat cu 250 kg ridicate, la 82,3 kg greutate corporală! (încercarea la 262,5 kg care i-ar fi adus medalia de aur a fost acordată de arbitri, dar descalificată de juriu din proprie inițiativă, fără să existe vreo contestație);

*Daniel Ordean (cat. +120 kg, seniori, CS Unirea Alba Iulia): locul 5 la genuflexiuni (332,5 kg) și locul 6 la îndreptări (250 kg).

“Rezultatele din Danemarca implică în mod deosebit o analiză aprofundată asupra faptului că acești sportivi, sinonimi de ani de zile cu marea performanță, nu reprezintă doar un sport specific, ci o întreagă comunitate care are, sau nu, capacitatea de a susține filozofia performanței. Pentru sprijinul acordat în pregătirea și participarea sportivilor din județul Alba la acest Campionat European doresc să mulțumesc în mod special domnului rector, prof. univ. dr. Daniel Breaz și domnului Bogdan Duma, director CS Universitatea Alba Iulia precum și doamnei Daniela Mosneag, director CS Unirea Alba Iulia. De asemenea, le mulțumesc tuturor acelora care au înțeles cum e să conduci o mișcare pe care uneori trebuie să o aperi de de cei care ar trebui să o sprijine…”, a încheiat Ovidiu Pănăzan (antrenor și conducătorul delegației “tricolore” la Europene).