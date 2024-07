FOTO: LPS Alba Iulia, la turneul de minibaschet Under 12 de la Costinești | Daria Alexa Cîrțina a câștigat concursul de îndemânare

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a participat la Costinești la festivalul Under 12 de minibaschet, rezultatele echipei pregătite de Raluca Dan fiind de apreciat. În plus, Daria Alexa Cîrțina a câștigat concursul de îndemânare Skills Contest Under 12, fiind prima dintre cele 80 de concurente.

Lotul LPS Alba Iulia a fost compus din următoarele sportive: Sara Maria Dan (fiica antrenoare și componentă a lotului național de minibaschet), Daria Andreea Popa, Daria Alexa Cîrțina, Gabriela Felicia Panța, Daria Maria Alexa, Alexia Maria Buda, Raisa Valeria Popa, Antonia Maria Zamura, Elizabeta Ecaterina Stancu, Miruna Antonia Manta, Eliza Andreea Stoica, Ariana Cristiana Costea, Izabela Ioana Avram și Diana Mihaela Muntea. LPS Alba Iulia a participat la Grupa 1 avansați, și a realizat 4 victorii și 5 eșecuri, după cum urmează: 30-18 cu CS Județean Prahova, 24-37 cu CSȘ Sfântu Gheorghe Roșu, 24-43 cu CSȘ Craiova Albastru, 14-33 cu ASC Smart Basketball Team Cluj, 27-14 cu ACS Dan Dacian București Portocaliu, 13-27 cu LA Baschet Cluj-Napoca 1, 27-19 cu Dan Dacian București Roșu, 22-29 cu Olimpia București 1 și 34-12 cu CSȘ Sibiu.

„Am participat și la concursul de îndemânare Skills Contest Under 12, câștigătoare fiind Daria Alexa Cîrțina, eleva noastră, pe care doresc să o felicit. De asemenea se cuvin felicitări pentru toate fetele, unele aflându-se la prima competiție majoră. Am muncit mult pe parcursul întregului an școlar. Deși lotul este format din mai multe sportive începătoare, am considerat că este benefic să ne înscriem la categoria avansați întrucât doar așa putem progresa. A fost o competiție dură, disputată la două categorii, avansați și începători, care a reunit cele mai bune echipe din țară la nivel de minibaschet. În grupa noastră au fost 11 formații, iar noi ne-am clasat pe locul cinci”, a spus antrenoarea Raluca Dan (LPS Alba Iulia).

Anterior, LPS Alba Iulia a mai avut reprezentantă la Costinești, la festivalul Under 10 de babybaschet, unde fetele antrenate de Andreea Beldian au câștigat 6 meciuri din cele 9 disputate.

