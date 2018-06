FOTO, LIVE -VIDEO: Nume mari pe scena Alba Fest 2018 în a doua seară de festival. Show total cu B.U.G. MAFIA, ALINA EREMIA, FREESTAY, 3SE, WHAT’S UP, MIRA, SMILEY

A doua seară de AlbaFest 2018 i-a adus în faţa publicului pe B.U.G. MAFIA, ALINA EREMIA, FREESTAY, 3SE, WHAT’S UP, MIRA, SMILEY. Fiecare dintre artiştii prezenţi, sâmbătă seara, în Cetatea Alba Carolina, a creat o atmosferă de neuitat, iar reacţiile celor prezenţi au spus totul.

Cetatea Alba Carolina a fost și sâmbătă destinaţia perfectă pentru câteva ore distracţie garantată. Artiştii cu hit-uri devenite peste noapte „number one” la toate radiourile şi în toate topurile, cei mai văzuţi şi apreciaţi la toate emisiunile TV din România, au fost din nou în Transilvania, la Alba Fest® – The very Best of The Best.

Concertele se vor încheia după ora 24.oo, dar Alba Fest continuă cu Stage Summer, Alba Fest Official After Party, în curtea Cazarmei Gemina.

Duminică vor ajunge la Alba Iulia INNA, ALEX VELEA, SORE, ANTONIA, FELI, PARAZIȚII și CARLA’S DREAMS.

DUMINICĂ, 10 iunie 2018

12:00 CEREMONIALUL SCHIMBULUI DE GARDĂ

Garda Cetății Alba Carolina / Poarta a IV-a – Poarta a III-a

13.00 CONCERT FANFARA CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA”

Esplanada Catedralei Ortodoxe

18:00 INNA, ALEX VELEA, SORE, ANTONIA, FELI

Concerte / Scena Piața Cetății

22:30 ALBAFEST H.I.T. (HIGH INTENSITY THRILLS)

Spectacol de artificii / Piața Cetății

22:40 PARAZIȚII, CARLA’S DREAMS

Concert / Scena Piața Cetății

23:30 AFTER PARTY

Stage Summer / Cazarma militară

loading...