FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – CSC Sânmartin 3-0 (1-0) | „Alb-negrii”, victorie categorică, a doua stagională!

Unirea Alba Iulia a câștigat pe “Cetate” a doua reprezentație internă, scor 3-0 (1-0), adversar fiind nou-promovata bihoreană CSC Sânmartin într-un meci programat astăzi de la ora 17.00, contând pentru etapa a 4-a a Seriei a 5-a.

“Alb-negrii” și-au trecut în cont a doua victorie stagională, după ce la prima apariție stagională în fața fanilor, în urmă cu două săptămâni, au învins net, 4-0, pe Gloria Bistrița.

„Felicit jucătorii pentru victoria de astăzi, punctele sunt în totalitale ale lor. Ușor, ușor trebuie să creștem de la meci la meci. Chiar dacă am suferit, am meritat să câștigăm, am văzut altă atitudine comparativ cu jocurile anterioare. S-a văzut că jucătorii care au venit de pe bancă au adus un plus„, a spus antrenorul Mihai Manea, trimiterea fiind la Ad. Matei – care în ultima jumătate de oră a reușit un gol și o pasă decisivă.

Pe de altă parte, pe lângă cele trei puncte o altă veste bună pentru uniriști, care își vor primi, la începutul săptămânii viitoare restanțele, după ce clubul a încasat banii cuveniți din transferul lui N. Stanciu la Slavia Praga.

Însă pe elevii antrenorului Mihai Manea nu-i așteaptă o confruntare facilă, mărturie stând prestația oponenților în turul al 4-lea al Cupei României, la mijlocul săptămânii. Dacă în Liga a 3-a CSC Sânmartin a strâns 4 puncte (locul șapte), în competiția “KO” bihorenii, cu fostul cugirean Sorian printre protagoniști, s-au predat după mare luptă în jocul cu “U” Cluj, dând o replică solidă formației lui Adrian Falub ce s-a calificat dramatic după un gol marcat în minutul 90 (victorie cu 2-1).

*3-0, min. 87: AD. Matei a finalizat din careu la o centrare din dreapta, de la Mărgărit

min. 84, 2-0, gol Unirea! ANDREI BÂRDEA înscrie din careu din centrarea lui Matei

min. 70: ocazie imensă pentru oaspeți. Angeru scoate de sub vinclu șutul puternic trimis de Ban din careu

min. 65: Fetița șutează din careu, reține Barabaș

min. 44: ratare Vancea din careu

min. 33: ratare Margarit

min. 23: Szabados reia cu capul din careu, puțin pe lângă

min. 8, 1-0, gol Unirea: ALEXANDRU GIURGIU înscrie cu capul din careu, după pasa lui F. Morar

Echipe:

Unirea: Angeru – F. Morar (70, Selagea), I. Neag, Mardare (72, Joldeș), Giurgiu – C. Avram (68, R. Ivan), Petresc, Fetița, Bârdea, Frasineanu (61, Ad. Matei), Margarit. Pe bancă: Sporea, An. David, Tat. Antrenor Mihai Manea.

CSC Sânmartin: Barabaș – Tiponuț, Lupșe, Sorian (cpt.), Szabados, F. Pop, Habakuk, Vancea, Salif, Pintea, Arsene. Pe bancă: Brata, Ban, S. Pop, Andraș, Bițis, Beke. Antrenor Călin Cheregi.

Arbitri: N. Bodocan (Cluj-Napoca), C. Antal (Cluj-Napoca), D. Pop (Băișoara) Observatori Cl. Ștefănuți (Năsăud), E. Popescu (Tg. Jiu)

Foto-text: Lucian DANCIU